أعراض سرطان العظام.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها أبدًا

كتبت إيناس البنا

السرطان هو حالة تتميز بنمو غير طبيعي وغير طبيعي للخلايا، ومن أكثر أنواع السرطانات شيوعًا سرطان العظام، يحدث سرطان العظام وفقا لموقع " Healthline"، عندما تنمو الخلايا خارج نطاق السيطرة داخل أو خارج سطح العظام.

أسباب سرطان العظام



سرطان العظام هو نوع نادر من السرطانات، ويشكل أقل من 1 % من جميع السرطانات، في الواقع، تعتبر أورام العظام غير السرطانية أكثر شيوعًا من الأورام السرطانية

السن

الطفرات الجينية (العيوب) التي تخلق الجينات الورمية

تاريخ العائلة

عادات نمط الحياة السيئة

العلاج الإشعاعي السابق

أعراض سرطان العظام



تأتي الحالات الصحية المزمنة دائمًا مع العديد من الأعراض التي يظهرها الجسم، نفس الشيء بالنسبة لسرطان العظام، بعض العلامات التحذيرية لهذا النوع من السرطان تشمل:

ألم وتورم



من أكثر علامات سرطان العظام شيوعًا هو الألم المستمر والحاد المصحوب بالانتفاخ، يمكن أن يزداد هذا الألم سوءًا في الليل وقد لا يسمح لك بالنوم بشكل صحيح.

فقدان الوزن



يعد فقدان الوزن المفاجئ وغير المبرر عرضًا آخر لسرطان العظام يجب ألا يغفل عنه أبدًا، حيث إن ضعف صحة العظام هو ما يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل مفاجئ، لذلك يجب أن تفكر في فحص نفسك من قبل الطبيب.

التعب الشديد أو الإرهاق طوال الوقت



هل تشعر بالتعب والإرهاق طوال الوقت؟ التعب هو أحد العلامات التحذيرية الرئيسية للحالة الصحية المزمنة، وخاصة سرطان العظام. إذا كنت تشعر أيضًا بالإحباط والتعب باستمرار، فيجب عليك إجراء فحص طبي كامل.

تصلب المفاصل



التصلب غير الطبيعي في المفصل وعدم سهولة المشي أو القيام بالأنشطة اليومية هو أحد أعراض التحذير الأخرى لسرطان العظام والتي يجب ألا تتجاهلها، إذا كنت تعاني أيضًا من آلام المفاصل وتيبسها بشكل منتظم ، فقم بمعالجة آلام المفاصل على الفور.

الحُمى



من الأعراض الشائعة الأخرى لسرطان العظام والتي غالبًا ما يتم تجاهلها (أو يتم تجاهلها بشكل خاطئ بسبب حالات صحية أخرى) الإصابة بالحمى. الحمى المستمرة المصحوبة بالأعراض السابقة يجب أن تجعلنا يقظين.

التعرق الليلي



يمكن أن يكون التعرق بغزارة في الليل علامة تحذيرية لشيء خطير يحدث لصحتك، إذا كنت أيضًا شخصًا بدأ فجأة في التعرق بغزارة ، خاصة أثناء الليل ، فقد حان الوقت لاطلاع الطبيب على صحتك وطلب التدخل في الوقت المناسب حيث يمكن أن يكون سرطان العظام.