أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 20-10-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 20-10-2022.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ العبور للاستثمار العقاري، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، أم بي للهندسة، الدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تربح 4.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.813 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 562.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.9 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.66%، والعرب على 13.61%، واستحوذت المؤسسات على 32.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.35%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 911.1 ألف جنيه، 10.3 مليون جنيه، 248.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 54 مليون جنيه، 7.1 مليون جنيه، 198.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 10273 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1953 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 12624 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 4194 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2223 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3180 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 3573 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1223 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 41 شركة، ولم تتغير مستويات 67 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب شركة التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس-1 بسعر إغلاق 0.217 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.02%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 11.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.23%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 1.622 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.13%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.55%.

- اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.269 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.75%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.78%.

- النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 14.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.26%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 32.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.19%.

- غاز مصر بسعر إغلاق 29.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.85%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 4.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.73%.