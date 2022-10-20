أستاذ اقتصاد: افتتاح الرئيس مصنع الرمال السوداء نقلة نوعية للصناعة التعدينية

كتبت -مروة الغول

قال الدكتورة وفاء على، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصنع الرمال السوداء في بلطيم على ساحل البحر المتوسط، بمحافظة كفر الشيخ، يمثل نقلة نوعية في هذه الصناعة التعدينية لكيفية الإستغلال الأمثل للموارد مصر الطبيعي وتحقيق قيمة مضافة للمعادن المستخرجة من الرمال السوداء التى تمثل 41 عنصرا تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح آفاق جديدة للاستثمار دعما الصناعة الوطنية والتنمية المستدامة يوفر المشروع 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بالإضافة إلى توفير قيمة مضافة تقدر بـ6مليار دولار .

وأضافت الدكتورة وفاء على لـ"اليوم السابع " أن قطاع التعدين حظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية التى تستشرف لمصر مكانة هى تستحقها بالفعل .

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس، وذلك عقب افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ.

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، القطاع الخاص بالمشاركة فى مشروع الرمال السوداء قائلا: "القطاع الخاص والشركات اللى ابتدت تشغل فيه تقدر تعمل كام مصنع ومجمع زى ده؟.. بتتكلم الكيلو بياخد سنة.. أنت بتتكلم فى 400 كيلو من الاحتياطيات.. فرضا لو فيه شركة واحدة تقدر تشتغل 400 سنة طيب لو 10 شركات؟.. طيب فيه فرصة للشركات تدخل فى الموضوع ده على ضوء المؤكد".