أزمة ويسكى فى بريطانيا.. صحيفة: المحافظون وبريكست تسببوا فى 70% ضريبة على الزجاجة

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة سكوتلاند هيرالد، إن سعى المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبى أمر مكلف للغاية بعد أن أدى الانسحاب من السوق الموحدة والاتحاد الجمركى إلى جعل صناعة الويسكى أكثر تكلفة.

يعود الفضل في صناعة الويسكي إلى أنها تمكنت من إثبات المرونة التي أصبحت معروفة لها على مدى عقود من خلال إيجاد طريقة للعمل من خلال هذه التغييرات السياسية، جاء أحدث تطور عندما أعلن وزير الخزانة الجديد جيريمي هانت أنه تم إلغاء التجميد المخطط لرسوم الكحول عندما تخلى عن الميزانية المصغرة الكارثية لرئيسة الوزراء ليز تراس.

في حين أن الأسواق هدأت إلى حد ما من خلال بيان هانت - وإن كان يجب التأكيد على أن التداعيات من الميزانية المصغرة ستشعر بها الأسر والشركات لسنوات قادمة - فقد قوبل قرار الخدمة بغضب مفهوم من صناعة الويسكي.

قال مارك كينت ، الرئيس التنفيذي لجمعية سكوتش ويسكي ، إن التحول المفاجئ قد جرد "اليقين والاستقرار" الذي تتوق إليه الأعمال وسيقوض قدرة الصناعة على الاستثمار وخلق الوظائف.

وأضاف: "مع متوسط ​​سعر زجاجة ويسكي التي تم فرض ضرائب عليها بالفعل بنسبة 70 في المائة ، فإن الزيادة المكونة من رقمين في رسوم المشروبات ستقلل الآن بشكل خطير من قدرة الصناعة على دعم اقتصاد المملكة المتحدة من خلال الاستثمار وخلق فرص العمل وزيادة الإيرادات إلى وزارة الخزانة".

وأشار كنت إلى أن تهديد الاستثمار ليس السبب الوحيد الذي يجعل تجميد رسوم المشروبات الكحولية ضارًا، كما أشار إلى أن عمليات تجميد الرسوم الجمركية أدت تاريخياً إلى زيادة عائدات الحكومة "على عكس ما تنبأت به توقعات وزارة الخزانة".

وتتصارع البارات والفنادق والمطاعم منذ شهور مع الزيادات في التكاليف، وفي حين تم الشعور بهذا بشكل أكثر حدة على الطاقة، فقد شوهدت الزيادات في جميع المجالات ، مع الطعام والشراب والعمالة والآن بفضل ارتفاع أسعار الفائدة أصبحت القروض أكثر تكلفة.