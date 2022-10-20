اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخلاقنا الجميلة.. 4 خطوات لتوطيد "صلة الرحم" زى أيام زمان (إنفوجراف)

الخميس، 20 أكتوبر 2022 10:24 م
أخلاقنا الجميلة.. 4 خطوات لتوطيد "صلة الرحم" زى أيام زمان (إنفوجراف) خطوات لتوطيد "صلة الرحم" زى أيام زمان

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صلة الرحم رابط قوى بين أفراد العائلة، الأمر الذى أمر به الله سبحانه وتعالى فى الأديان السماوية، لكن مع مرور الوقت والزمن وسرعة إيقاع الحياة تناسى البعض هذه الصلة، ومع زيادة مواقع التواصل الاجتماعى واكتفاء الكثيرين بالتواصل من خلالها مع أقاربهم وعائلتهم جعلت هذه الصلة باهتة، كما أوضحت هالة العزب خبيرة العلاقات الأسرية فى حديثها لـ "اليوم السابع" بعض الخطوات التى توطد صلة الرحم وتقويها وتجعلها مثل أيام زمان وإبراز أخلاقنا الجميلة من خلالها كما يلي:

 

4 خطوات لتوطيد صلة الرحم زى أيام زمان
4 خطوات لتوطيد صلة الرحم زى أيام زمان
 
- عمل زيارات أسبوعية لأقاربك مرة كل 3 أشهر على الأقل، لكن الأفضل مرة كل أسبوع أو أسبوعين لجعل الترابط أقوى، خاصة فى وجود الأحفاد وذلك أفضل من التواصل عبر الإنترنت
 
- تجنب استخدام الهاتف أثناء الزيارات العائلية حتى لا يستشعر من هم أكبر سناً بعدم تقديرك لهم أو بأنك لا تهتم بالجلوس معهم
 
- تقديم الهدايا للآباء والأجداد والأقارب لها متعة كبيرة ومن الأشياء التى تؤثر بشكل إيجابى وتجعل العلاقات الأسرية والعائلية قوية للغاية
 
- حاول كل فترة أن تصنع مفاجأة سواء التحضير لعيد ميلاد أحد الأجداد أو الأعمام وغيرهم من كبار العائلة، لأنها تترك أثراً طيباً على العائلة بالكامل

صلة الرحم

أخلاقنا الجميلة

مبادرة أخلاقنا الجميلة

توطيد صلة الرحم



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