472 مدرسة بالوادى الجديد تستقبل 70 ألف طالب وطالبة فى أول يوم دراسى.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أن 472 مدرسة تستقبل نحو 70 ألف طالب وطالبة بأول أيام العام الدراسى الجديد، اليوم الأحد، مؤكدا على توفير بيئة تعليمية مناسبة لضمان سير العمل بكل إنضباط وانتظام والمتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بجميع المدارس والوقوف على كافة الإيجابيات وتحفيزها، والسلبيات والعمل على إيجاد الحلول الفورية لها .

وأشار الدكتور جمال، إلى جاهزية كافة المدارس لإستقبال طلابها فضلا عن تجهيز عدد من الأجنحة الملحقة ببعض المدارس لإستيعاب الكثافات ومجموعة من المدارس تدخل الخدمة هذا العام، مؤكداً على المتابعات المستمرة واللحظية مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لمتابعة منظومة وضوابط العمل بجميع مدارس المحافظة، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب .

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أنه جرى عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع قيادات التعليم بالمحافظة ، مديرى عموم المديرية، ومديرى الإدارات التعليمية وموجهى العموم و الأوائل جميع المعنيين لمتابعة سير العمل لحظة بلحظة، فضلا عن فرق العمل من الإدارات النوعية المختلفة تجوب جميع مدارس المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم ووضع الحلول لأى مشكلات طارئة للتأكد من جاهزية المدارس لإستقبال طلابها .

وشدد مدير التعليم بالمحافظة على الإلتزام التام من الجميع بشأن الإحتفال ببداية العام الدراسى الجديد واستقبال الطلاب مع اول أيام الدراسة وخاصة الأطفال الجدد بمرحلة رياض الأطفال وتزيين القاعات لإضفاء الفرحة والسعادة على الطلاب .