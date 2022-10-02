4 وزراء يشاركون فى احتفالات الوادى الجديد بالعيد القومى

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

وصل منذ قليل، وزراء التنمية المحلية والزراعة والصناعة والتضامن الاجتماعي إلى مطار الخارجة الجوى بمحافظة الوادي الجديد، للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمحافظة، برفقة عدد من سفراء الدول والمحافظين السابقين والقيادات التنفيذية، وكان فى استقبالهم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ، حيث قام اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية بغرس شجرة نخيل فى حديقة الوزراء ضمن مبادرة ازرع نخلة والتى طرحها المحافظ منذ عدة سنوات .

وتتضمن جولة الوزراء بالمحافظة عددا من الفعاليات، منها تفقد الملتقي التسويقي الثاني للتمور بمدينة الخارجة وجولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة وتكريم الفائزين فى مسابقة ملتقى التمور الثانى .

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات للاحتفال بعيد المحافظة القومى رقم 63 ومن أهم فعالياتها إقامة بطولة الوادي الجديد الدولية الثانية لسباق الهجن من دولتي السعودية والأردن ومحافظات ( جنوب سيناء - شمال سيناء - مرسى مطروح - السويس - الأسماعيلية- الشرقية - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان) مؤكداً على جاهزية مضمار السباق لإجراء التدريبات الأولية فى نادي بغداد للهجن .

ومن المقرر أن تقام اليوم الأحد فعاليات الملتقي التسويقي الثاني للتمور المصرية وحفل توزيع الجوائز على أحسن معرض وأحسن لوحة فنية تعبر عن التمور واختيار ملكة جمال التمور وأجمل مزرعة تمور.

وكانت المحافظة افتتحت أمس السبت الملتقي التسويقي للتمور المصرية الثاني بأرض المعارض وبدء فعاليات الملتقي واللقاءات الثنائية B2B ، وافتتاح الندوات العلمية ومنها ندوة عن مستقبل زراعة التمور بالوادي الجديد والتي حاضر فيها الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد وندوه عن الممارسات الزراعية الجيدة لنخيل التمور والذي وحاضر فيها الدكتور يوسف دياب عضو النخالين الزراعيين بمركز البحوث الزراعية وندوة عن تجربة الوادي الجديد في مكافحة سوسة النخيل الحمراء، وحاضر فيها الدكتور صلاح محمود جميل، وندوة عن تجربة القطاع الخاص في مكافحة سوسة النخيل الحمراء وحاضر فيها الدكتور جمال الأمير، وندوة عن تحسين سلسلة القيمة المضافة للتمور كأحد الحلول لمواجهة التغيرات المناخية في محافظة الوادي الجديد وحاضر فيها الدكتور حسين فيرويز.