2214 مدرسة تستقبل طلاب كفر الشيخ فى أول يوم دراسى بالمحافظة

كفر الشيخ - محمد سليمان

استقبلت 2241 مدرسة الطلاب في اليوم الأول من العام الدراسي بكفر الشيخ، وكانت الدراسة بدأت أمس في 255 مدرسة فقط.

وشارك محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ الطالبات بمدرسة الثانوية الصناعية للبنات الحلوى.

أكد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه من حسن الطالع أن يبدأ العام الدراسي الجديد، ومصر تحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة، ونحن في ظل جمهورية جديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وما تشهده من إنجازات متعددة من مشروعات في كافة القطاعات، مشيرة إلى أنه وجه بتنظيم زيارات للمشروعات القومية التي تم تشييدها خلال الـ9 سنوات الماضية، سواء داخل المحافظة أو خارجها.

وأضاف عبدالله، خلال سنوات قلائل تمكنت مصر من الانتصار على إسرائيل، بعد هزيمة، بقوة وعزيمة المصريين الذين لايعرفون المستحيل، وبعد 30 يونيو استعادة مصر مكانتها بين العالم، وشيدت العديد من المشروعات القومية، موجها تفعيل الأنشطة المدرسية لجذب الطلاب، والإعلان عن مسابقات متعددة بين الطلاب لخلق الروح التنافسية بينهم، إضافة لتفعيل مجموعات التقوية.