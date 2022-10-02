11 مشروعا لتحقيق الأمن الغذائى والزراعة المستدامة لمواجهة تغير المناخ

كتبت ــ منال العيسوى

قطاع الزراعة و الأمن الغذائي ، يعد أحد المحاور المهددة بسبب قضية التغيرات المناخية، بالتوازى مع احتمالية تغير خريطة المحاصيل الزراعية، واللجوء للمحاصيل التى تتحمل درجات الحرارة المنخفضة، أو المرتفعة، وما يتبعها من استهلاك للمياه، والمعروفة باسم الزراعة المستدامة.

‏

وفى هذا التقرير نرصد أهم 11 مشروعا مرتبطا بالأمن الغذائي والزراعة المستدامة:

‏

1-مشروع الصوبات الزراعية لزراعة خمسة آلاف صوبة زراعية على مساحة 20 ألف فدان.

‏

2-تنفيذ مشروعات لاستنباط محاصيل جديدة تتحمل درجة الحرارة والملوحة.

3- جارى تنفيذ خريطة تفاعلية لمخاطر تغير المناخ حتى2100.

4-مشروع الاستزراع البحري في المحافظات الساحلية مثل بركة غاليون بمجمع بكفر الشيخ.

5-مشروع حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

6-مشروعات حماية الشواطئ فى منطقة الساحل الشمالي ودلتا النيل بـ 31.3 مليون دولار.

7- استخدم أنظمة الجسور الترابية المزودة بأسوار من البوص لاحتجاز الرمال المحمولة بالرياح.

8- مبادرة تحويل المخلفات البلدية لإنتاج الوقود الصلب المشتق (RDF) والسماد العضوى.

9- مشروع تقييم وتطوير استراتيجية للتصدي لآثار ارتفاع منسوب البحر على الحركة البشرية في مصر.

‏

10- مشروع تبني سلالات محسنة من البط والماعز التى تتحمل درجات الحرارة المرتفعة وتصمد أمام الصدمات المناخية.

11- التحول إلى الزراعة المحمية وأنظمة الرى الحديثة، بمنطقة جنوب مصر بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية.