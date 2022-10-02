وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد عددا من المدارس بأول يوم دراسي.. صور

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

تفقد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، عددا من المدارس فى أول يوم دراسي بالمحافظة وشهد طابور الصباح المدرسى بمدرسة الشهداء الإعدادية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، بمرافقة وفد وزارة التربية والتعليم، ومدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، مدير إدارة الخارجة التعليمية.

وتابع مدير التعليم بالمحافظة فقرات الإذاعة الصباحية التى تضمنت مجموعة من الفقرات الخاصة بإحتفالات نصر أكتوبر المجيدة قدمها طلبة وطالبات المدرسة بكل إبداع وفخر، وهنأ العاملين بالمدرسة وجميع الطلاب، مثنيا على آدائهم المتميز لمراسم الطابور بمنتهى الإنضباط والدقة من تمارين الصباح وبرنامج الإذاعة المدرسية ومراسم تحية العلم.

ووجه مدير التعليم بالمحافظة، بضرورة توفير مناخ تعليمى متميز للطلاب ومشاركتهم الأنشطة المختلفة التى تساهم فى صقل وتنمية المهارات الإدراكية والإبداعية.

وشدد مدير التعليم بالمحافظة، على الإلتزام التام من الجميع بشأن الإحتفال ببداية العام الدراسى الجديد واستقبال الطلاب مع اول أيام الدراسة، خاصة الأطفال الجدد بمرحلة رياض الأطفال وتزيين القاعات لإضفاء الفرحة والسعادة على الطلاب.