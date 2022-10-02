وفد برلماني ألماني يصل إلى تايوان في زيارة تستغرق 5 أيام

كتبت: هناء أبو العز

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن وفدا من 6 نواب ألمان وصل إلى تايوان، اليوم الأحد، في مستهل زيارة تستغرق 5 أيام تتضمن اجتماعات مع الرئيسة التنفيذية لتايوان تساي إنج ون، ونائبتها لاي تشينج تي، ورئيس البرلمان يو سي كون، ووزير الخارجية جوزيف وو.

ونقلت قناة دويتشه فيله الألمانية - في نشرتها الإنجليزية - عن الوفد، الذي يترأسه النائب كلاوس بيتر فيلش من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، قوله: إن الزيارة تهدف إلى تقييم الوضع الأمني لتايوان على الأرض والحصول على نظرة عامة على التطورات الاقتصادية والسياسية للجزيرة.

تأتي هذه الزيارة بعد شهرين من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وما تبعها من إجراء الصين لمناورات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها، كما قام وفد من نواب فرنسيين بزيارة تايوان أوائل سبتمبر الماضي.