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وزير الرياضة يسلم "ايسترن كومباني" كأس بطولة الشركات في بورسعيد.. صور

الأحد، 02 أكتوبر 2022 09:36 م
وزير الرياضة يسلم "ايسترن كومباني" كأس بطولة الشركات في بورسعيد.. صور الاحتفالية
بورسعيد - محمد عزام

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأحد، أوبريت "عبور جديد" بختام بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ55 - دورة الراحل الدكتور حسني غندر، رئيس اتحاد الشركات الأسبق - وذلك بالمدينة الرياضية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، وذلك بالمدينة الرياضية بحي الضواحي، بحضور المهندس حسن كامل، رئيس الاتحاد المصري الرياضي للشركات، والتي شارك بها 20 ألف و800 للعب. 
 
وقدمت فرقة "عجميات" للفنان عمرو عجمي، عدد من الاستعراضات على أنغام الأغاني الوطنية خلال الأوبريت نالت تفاعل وإشادة من الحضور، كما تضمن الحفل طابور حملة الأعلام. 
 
واحتفظت شركة "ايسترن كومباني" بصدارة الدرع العام للبطولة للعام 11 على التوالي، وتلتها شركة السكر والصناعات التكاملية وهيئة قناة السويس، بينما في مسابقات ذوي الهمم حصلت شركة "ايسترن كومباني، على درع البطولة، والمركز الثاني المصرية للاتصالات، والثالث النصر للبترول.
 
وسلم وزير الرياضة والمحافظ الكئوس للفرق الفائزة، حيث احتفظت شركة "ايسترن كومباني" بصدارة الدرع العام للبطولة للعام 11 على التوالي، وتلتها هيئة قناة السويس بالمركز الثاني ثم شركة السكر والصناعات التكاملية فى المركز الثالث، بينما في مسابقات ذوي الهمم حصلت شركة "ايسترن كومباني، على درع البطولة، والمركز الثاني المصرية للاتصالات، والثالث النصر للبترول.
 
 
وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد أطلق شعلة بطولة الجمهورية للشركات من أمام مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مجلس إدارة الإتحاد العام الرياضي للشركات.
 
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