وزير التعليم ومحافظ بنى سويف يتفقدان مدرسة الشهيد محمد مرزوق الإعدادية.. صور

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العملية التعليمية في عدد من المدارس، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك في حضور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، وهاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف وبعض قيادات المديرية.

بدأ الوزير والمحافظ، الجولة بزيارة مدرسة الشهيد محمد مرزوق الإعدادية بنات "الصفا سابقاً"، حيث حرصا على متابعة جانباً من بعض الأنشطة والاستماع لبعض الأناشيد والأغاني الوطنية وتفقدالمدرسة والتحدث مع عدد من الطالبات، داخل فصول المدرسة التي تتكون من 24 فصلاَ دراسيا بإجمالي 1266طالبة موزعة بواقع "9 فصول للصف الأول تضم 457 طالبة و9 مثلها للصف الثاني تضم 450 طالبة،بجانب 6 فصول للصف الثالث تضم 359 طالبة"، فيما يبلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس 91 معلماً ومعلمة.

كما تفقد الوزير والمحافظ فعاليات افتتاح اليوم الرياضي بالمدرسة، متابعين باقى الأنشطة " الفنية والثقافية ، والزراعية"، وأكد الوزير على أهمية الأنشطة بجانب الدراسة العلمية وذلك بهدف تنويع المهارات لدي الطلاب واكتشاف المواهب في مختلف المجالات ضمن إستراتيجية بناء الإنسان المصري التي من أهم محاور رؤية مصر التنموية 2030.

ومن جانبه أشار محافظ بني سويف إلى الرؤية التنموية التي تتبناها المحافظة، خاصة في مجال دفع جهود الدولة في تطوير التعليم ، من خلال إدخال متابعة تنفيذ الأنشطة المدرسية يمختلف أواعها ، منوها عن تبنى المحافظة لإنشاء كيان للموهوبين في مختلف الفئات العمرية ، بهدف إتاحة الفرصة والدعم لهم ليكونوا سواعد بناء تدعم رؤية مصر وإستراتيجيتها التي ترعاها القيادة السياسية.

وخلال الزيارة، تابع الوزير والمحافظ جانباً من شرح المعلمين أثناء الحصص الدراسية، وطريقة تفاعلهم مع الطالبات، وتبادل الوزير والمحافظ الحوار والتفاعل مع الطالبات أثناء الجولة، والحديث بودية معهن عن المناهج التي يتم تدريسها لهن ، موجهين لهن التهنئة بمناسبة العام الدراسي الجديد.