وزير التعليم: نستهدف عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دور المدرسة

كتب ـ محمود طه حسين

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، سير العملية التعليمية بمحافظة بني سويف تزامنًا مع بداية العام الدراسي 2022/2023، حيث رافقه في الجولة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وعدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

وتضمنت جولة الوزير زيارة مدرسة الشهيد محمد مرزوق الإعدادية بنات "الصفا سابقًا" ومدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية للغات ومدرسة الشروق الرسمية للغات، حيث حرص على متابعة جانب من بعض الأنشطة والتحدث مع عدد من الطالبات داخل فصول المدارس الثلاثة.

كما تفقد الوزير والمحافظ فعاليات افتتاح اليوم الرياضي بالمدارس، مؤكدًا على أهمية الأنشطة بجانب الدراسة العلمية وذلك بهدف تنويع المهارات لدي الطلاب واكتشاف المواهب في مختلف المجالات ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصري وهي من أهم محاور رؤية مصر التنموية 2030.

وخلال الزيارة، تابع الوزير والمحافظ جانبًا من شرح المعلمين أثناء الحصص الدراسية، وطريقة تفاعلهم مع الطالبات، وتبادل الوزير الحوار والتفاعل مع الطالبات أثناء الجولة، والحديث بودية معهن عن المناهج التي يتم تدريسها لهن، موجهًا لهن التهنئة بمناسبة العام الدراسي الجديد.

ووجه الوزير بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل أي صعاب تواجه التلاميذ، وضمان حسن سير العملية التعليمية، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دور المدرسة التربوي واكتشاف المواهب وتنميتها.

وفي ختام الجولة، عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم بالمحافظة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفقًا لاستراتيجية الوزارة المستهدفة.