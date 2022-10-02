اليوم السابع
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نيمار يتسبب في عاصفة إعلامية في البرازيل بعد تأييده لبولسونارو

الأحد، 02 أكتوبر 2022 10:37 ص
نيمار يتسبب في عاصفة إعلامية في البرازيل بعد تأييده لبولسونارو نيمار وبولسونارو
فاطمة شوقى

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تسبب لاعب كرة القدم البرازيلي في باريس سان جيرمان بعاصفة إعلامية في بلاده للتعبير عن دعمه الانتخابي للرئيس الحالى جايير بولسونارو، مما عرضه لسيل من الانتقادات.

ودافع نجم كرة القدم البرازيلي نيمار عن نفسه ضد الانتقادات التي توجهت له بسبب دعمه العلني للرئيس بولسونارو، قبل الانتخابات التي شهدت استقطابًا شديدًا في البرازيل، حسبما قالت قناة سى إن إن على نسختها الإسبانية.

وكان نيمار كتب على تويتر "يتحدثون عن الديمقراطية وأشياء كثيرة ، لكن عندما يكون لشخص ما رأي مختلف ، يتعرض للهجوم من قبل نفس الأشخاص الذين يتحدثون عن الديمقراطية. حاول أن تفهم".

في مقطع فيديو ، ابتسم لاعب كرة القدم وقام بتقليد أغنية تطلب من الناس التصويت للرئيس البرازيلي ، المرشح لإعادة انتخابه في الانتخابات التي تشهد جولتها الأولى اليوم الأحد، وهو ما اعتبره العديد تخلف عن الرئيس لولا دا سيلفا، الذى يشهد في الأساس تقدما في استطلاعات الرأي.

وشارك بولسونارو فيديو نيمار، وعلق "شكرا لك نيمار".

ومن بين المنتقدين الدولي البرازيلي السابق والتر كاساجراندي ، الذي حكم في أحد مقالاته على المنفذ البرازيلي UOL Esporte أن نيمار "أظهر كل عدم تماسكه ، وعزله وافتقاره إلى الضمير الاجتماعي".

قال كاساجراندي ، المهاجم السابق لساو باولو وكورنثيانز ، إنه على الرغم من دعمه لزميله البرازيلي ريتشارليسون ، الذي كان مؤخرًا ضحية لعمل عنصري في حديقة الأمراء في باريس ، فإن نيمار يدعم المرشح بتحيز أكثر من السياسي البرازيلي".

وحصل الرئيس اليساري السابق على 50٪ من التأييد ، مقابل 34٪ للرئيس اليميني ، بحسب استطلاع للرأي حول نوايا التصويت نشره معهد داتافولها.

 

 


الانتخابات البرازيلية

انتخابات البرازيل

البرازيل

نيمار

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