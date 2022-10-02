نائب محافظ قنا يشهد البرنامج التدريبي لتنمية وتطوير القدرات الرقمية التخصصية

حضر الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، البرنامج التدريبي، التي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع محافظة قنا تحت عنوان "تنمية وتطوير القدرات الرقمية التخصصية" بقاعة النادي الاجتماعي، وذلك بحضور حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، وأحمد يوسف، مدير وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي.

أوضح نائب محافظ قنا، أنه تم ترشيح 400 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات التابعة للتدريب علي عدد من البرامج المعرفية والمهارية والتدريبية لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برفع مستوى كفاءة وأداء العاملين طبقاً لأحدث الأساليب والمهارات ونشر مفاهيم التحول الرقمي وكيفية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في تطوير الأعمال داخل بيئة العمل الحكومي.

يذكر أن البرنامج التدريبي يأتي فـي إطار تنفيذ مستهدفات مصر الرقميـة واستكمالا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيـذ خطة التطـوير المؤسسي لمحافظات مصر.