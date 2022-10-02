نائب محافظ الإسماعيلية يتابع مشروعات مبادرة حياة كريمة بالقنطرة شرق

الإسماعيلية- صبرى غانم

عَقَد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق والبالغ عددها 4 قرى رئيسية و37 تابع.

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والدكتور إياد سعيد ممثل دار الهندسة المكتب الاستشاري لحياة كريمة، ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة، ورئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ورؤساء القُرى، ومنسقي حياة كريمة بالمحافظة، والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي للانتهاء من توصيل كافة المرافق والخدمات، وتجهيز وفرش الوحدات التابعة لقُرى مركز ومدينة القنطرة شرق، ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية و تطوير الريف المصري "حياة كريمة" والانتهاء من تسليمها تمهيدًا لافتتاحها، و ذلك طبقًا لما جاء بالكتاب الدوري المنظم في هذا الشأن.

كذلك تم عرض ومناقشة نِسَب التنفيذ والانتهاء من كافة مشروعات المبادرة، و مناقشة الحلول الأنسب لكافة المعوقات التي تواجه إنهاء بعض المشروعات الجارية.

وأكد "عصام" أن محافظ الإسماعيلية يتابع باستمرار الموقف التنفيذي لأعمال المشروعات بالمبادرة لمعالجة أي مشكلة طارئة من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقدها المحافظة بهدف التنسيق المستمر بين الجهات المعنية بالأعمال للوصول إلى أفضل نتائج.