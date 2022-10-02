نائب الأمين العام للناتو: فنلندا والسويد ستجعلان تحالفنا أقوى

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أعرب نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ميرتشا جيوانا، عن دعمه لجهود فنلندا والسويد للانضمام لعضوية الحلف، مشيرا إلى أن الدولتين "ستجعلان التحالف أقوى وأكثر مرونة واندماجًا في بقية الدول".



ونقل بيان صادر عن المكتب الإعلامي للناتو عن جيوانا قوله، في كلمة افتراضية خلال الجلسة الأولى من منتدى الأمن في العاصمة الفنلندية هلسنكي تحت عنوان "إعادة الأمن لأوروبا الشمالية"، إن "وجود حلفاء على جميع جوانب بحر البلطيق سيغير البيئة الإستراتيجية في المنطقة ويجعل الدفاع عن دول البلطيق أسهل، كما سيجعل منطقة الشمال بأكملها أكثر تماسكًا".



من ناحية أخرى، قال جيوانا، في حلقة نقاش حول (عودة الحرب الكبرى إلى أوروبا)، في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إن الضرر الذي لحق بخطي أنابيب بحر البلطيق يثير "قلقًا عميقًا"، مضيفًا أن "جميع المعلومات المتاحة حاليًا تشير إلى أنه جاء نتيجة أعمال تخريب متعمدة ومتهورة وغير مسئولة".



وقال إن الناتو يدعم التحقيقات الجارية لتحديد مصدر الضرر، وأن الحلفاء، مثل فنلندا والسويد، يتبادلون المعلومات المتعلقة بالحادث.



