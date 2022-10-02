اليوم السابع
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مياه المنوفية تعلن خطة غسيل شبكات المياه خلال شهر أكتوبر.. صور

الأحد، 02 أكتوبر 2022 03:17 م
مياه المنوفية تعلن خطة غسيل شبكات المياه خلال شهر أكتوبر.. صور الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مياه المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، خطة غسل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسل الدورى للشبكات خلال شهر أكتوبر 2022 .
 
وأكد على التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسل والتطهير والتعامل الفورى مع أى طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.
 
وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة، كما تنوه الشركة بأنه حال ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.
 
 
خطة غسيل شبكات المياه (1)
خطة غسيل شبكات المياه (1)

خطة غسيل شبكات المياه (2)
خطة غسيل شبكات المياه (2)

خطة غسيل شبكات المياه (3)
خطة غسيل شبكات المياه (3)

خطة غسيل شبكات المياه (4)
خطة غسيل شبكات المياه (4)
 

محافظة المنوفية

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مياه المنوفية

خطة الغسيل

اخبار مصر

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