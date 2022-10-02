اليوم السابع
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منسقة "أيادي مصر" بالفيوم: لدينا سجاد عالمي بقرية دسيا.. صور

الأحد، 02 أكتوبر 2022 02:00 ص
منسقة "أيادي مصر" بالفيوم: لدينا سجاد عالمي بقرية دسيا.. صور سجاد عالمي بقرية دسيا
الفيوم رباب الجالي

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قالت الدكتورة هويدا مدحت رئيسة وحدة أيادي مصر بمحافظة الفيوم في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن قرية دسيا بها سجاد يدوي عالمي والتي اشتهرت القرية بصناعته منذ عشرات السنين.

ولفتت رئيسة أيادي مصر بالفيوم إلى أن مهنة صناعة السجاد من الصناعات القديمة التى تشتهر بها محافظة الفيوم وفى قرية دسيا بمركز الفيوم يوجد العديد من الورش البسيطة والتى تعتمد على الأنوال اليدوية التقليدية فى المنازل.

وتابعت هويدا مدحت أن معظم أهل القرية يمتهنون هذه الحرفة منذ عدة سنوات ويتم تدريبهم على صناعة السجاد اليدوى ليبدأوا فى عمل أنواع مختلفة من السجاد، حيث يوجد سجاد بخيوط حرير وهو الأغلى فى التكلفة وسجاد من خيوط حرير وصوف وسجاد من خيوط قطنية وسجاد من  خيوط صوف ( كليم ) وسجاد من بواقى الخيوط والقصاقيص.

ولفتت رئيسة وحدة أيادى مصر إلى أن الوحدة قامت بعمل ندوة تعريفية عن وحدة أيادي مصر واهميتها فى التسويق الإلكترونى للحرف اليدوية فى قرية دسيا وتم مقابلة الحرفيين والاستماع إلى معوقات الحرفة ومقترحاتهم لتطوير الصناعة والمرور على مجموعة من الورش فى المنازل وتصوير بعض منتجات السجاد.

سجاد عالمي بقرية دسيا (1)
سجاد عالمي بقرية دسيا 

 

الانوال (2)
الانوال 

 

الانوال (1)
الانوال 
 
سجاد عالمي بقرية دسيا (2)
سجاد عالمي بقرية دسيا

أيادي مصر

السجاد اليدوي

الفيوم

محافظة الفيوم



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