مكافحة المخدرات تضبط 4 عاطلين أثناء بيعهم مخدر الشابو علانية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على 4 عاطلين يقيمون بدائرة مركز سوهاج حال مزاولتهم لن الإجرامى بصورة علانية بمحيط المركز حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الايس تزن حوالى "300" جرام و"2" سلاح أبيض ميزان حساس ومبلغ "450" جنيه و "4" هاتف محمول.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات " فرع سوهاج" مفادها قيام 4 عاطلين يقيمون بدائرة مركز سوهاج بالغتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الشابو متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الأجرامى.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما بالإشتراك مع ضباط مركز شرطة سوهاج وضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج.

وقد كشفت التحريات الأولية قيام أحمد م م ع 32 سنة عاطل يقيم دائرة مركز سوهاج والسابق إتهامه في القضية " مخدرات " وشقيقه وحيد م م ع 24 سنة عاطل ويقيم بذات الناحية والمسجل معلومات بأرشيف المنطقة " إتجار في المواد المخدرة " والسابق إتهامه في عدة قضايا آخرهم قضية سلاح بدون ترخيص " والمطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا ، وحسن ع س ع 27 سنة عاطل ومقيم مركز سوهاج والسابق اتهامة في عدة قضايا آخرهم قضية " سلاح بدون ترخيص " والمطلوب التنفيذ علية في قضية ضرب و5 قضايا تبديد ، والسيد ر ا ر 34 سنة عاطل مركز سوهاج والمطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا تبديد.

عقب استصدار اذن النيابة العامة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبط المذكورين حال مزاولة نشاطهم بصورة العلانية بمحيط دائرة المركز وبحوزتهم كمية من مخدر الايس تزن حوالى "300" جرام و"2" سلاح أبيض وميزان حساس مبلغ "450" جنيه و "4" هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والميزان لوزن المادة المخدرة والأسلحة البيضاء للدفاع تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.