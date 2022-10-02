مقتل 127 شخصا خلال أعمال شغب في ملعب كرة قدم بإندونيسيا.. فيديو

Semoga masalah ini segera di usut. Sepak Bola Indonesia berduka saat hari kesaktian pancasila. Apakah pancasila sudah tidak sakti sehingga nyawa seperti dibuat mainan? Bonek Aremania itu masih rakyat Indonesia. Kenapa harus pakai gas air mata? #Persebaya #Arema #Saudara pic.twitter.com/1n7uQ9lEBU— B (@lokajayalawfirm) October 1, 2022
وقال رئيس شرطة جاوا الشرقية نيكو أفينتا، للصحفيين إن "127 شخصا لقوا مصرعهم، اثنان منهم من أفراد الشرطة".
وأضاف أن 34 شخصا لقوا حتفهم في الملعب، بينما توفي الآخرون في المستشفى خلال عملية الإنقاذ.
وبحسب الإعلام الإندونيسي، فقد بدأت الفوضى عندما اقتحمت الجماهير الملعب بعد خسارة فريقهم أمام بيرسيبايا.
وحاولت الشرطة تفريق جموع المشجعين الذين اقتحموا الملعب بإطلاق الغاز المسيل للدموع، كما أطلقت الغاز المسيل للدموع على المدرجات ما تسبب في إصابة المشجعين بالذعر والركض بسرعة فزاد الطين بلة وكثرت الوفيات.
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