اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 أكتوبر 2022 02:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مفتى الجمهورية يستقبل سفير كمبوديا الجديد بالقاهرة لبحث أوجه تعزيز التعاون

الأحد، 02 أكتوبر 2022 01:40 م
مفتى الجمهورية يستقبل سفير كمبوديا الجديد بالقاهرة لبحث أوجه تعزيز التعاون مفتى الجمهورية وسفير كمبوديا
كتب ـ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم-  أوك سارون سفير كمبوديا الجديد في مصر؛ لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني والإفتائي بين دار الإفتاء المصرية وكمبوديا.

واستعرض مفتي الجمهورية خلال اللقاء المراحل التاريخية لدار الإفتاء المصرية وإداراتها المختلفة، حيث أوضح أنَّ الدار تطوَّرت تطورًا كبيرًا وأصبح لديها العديد من الإدارات المختصَّة بالفتوى من خلال وسائل متعددة الشفوية والهاتفية والإلكترونية وغيرها، فضلًا عن إدارات الأبحاث الشرعية والمحاكم وغيرها.

وأضاف أنَّ دار الإفتاء تخوض حربها ضد الطرف منذ سنوات، حيث أنشأت مرصد الفتاوى التكفيري والآراء المتشددة عام 2104، وتطوَّر حتى أصبح مركز سلام لدراسات التطرف الذي يعدُّ الدراسات والإصدارات التي تواجه الفكر المتطرف بكافة صوره وأشكاله.

وأشار إلى أنَّ الدار أصدرت كذلك مجلة Insight" باللغة الإنجليزية، للرد على مجلة "دابق" و"رومية"، اللتين يصدرهما تنظم "داعش" الإرهابي، حيث تستهدف المجلة مخاطبة غير الناطقين باللغة العربية وتقديم الصورة الصحيحة للإسلام وتعاليمه المقدسة، بعيدًا عن التشويه والتضليل الذي تقدمه جماعات العنف وتيارات الإسلام السياسي.

كما تحدَّث المفتي عن الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم التي تعدُّ مظلة إفتائية تضم ما يزيد عن 70 مؤسسة وهيئة إفتائية على مستوى العالم، وسينعقد مؤتمرها الإفتائي العالمي السابع في الفترة من 17-18 أكتوبر الجاري تحت عنوان: "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة".

وأبدى مفتي الجمهورية استعداد دار الإفتاء الكامل لتدريب أئمة وعلماء كمبوديا وتأهيلهم على مهارات الإفتاء، مشيرًا إلى أنَّ الدار لديها إدارة مختصَّة بالتدريب والتأهيل على الإفتاء تخرج فيها العديد من دفعات العلماء من مختلف دول العالم.

وأثنى سفير كمبوديا في القاهرة من جانبه على ما حقَّقته دار الإفتاء المصرية تحت قيادة فضيلة المفتي من إنجازات على كافة المستويات.

وأضاف: "نحن بالفعل في حاجة ماسة إلى تدريب المفتين في كمبوديا وتأهيلهم على الإفتاء حتى يعودوا إلى بلادهم وينفعوا مجتمعهم هناك"، مبديًا شكره لفضيلة المفتي على هذه المبادرة الكريمة.


كمبوديا

دار الافتاء

مفتى الجمهورية

شوقى علام



الموضوعات المتعلقة

دار الإفتاء تحسم الجدل: التبرع بالأعضاء بعد الوفاة حلال وصدقة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 08:00 ص

إخراج الزكاة على المال المدخر لشراء شقة.. دار الإفتاء تجيب

السبت، 01 أكتوبر 2022 11:02 م

دار الإفتاء: التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم مشروع ولا يجوز إنكاره

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 11:31 م

دار الإفتاء: تهادى حلوى المولد النبوى الشريف بين الناس سُنةً حسنة

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 03:27 م

تنمية الإنسان المصرى أولوية.. دار الإفتاء تطلق صفحة خاصة بـ"الأسرة" على بوابتها الإلكترونية.. وتنشئ مركزا للإرشاد الزواجى.. ونشر فتاوى المرأة مع تأهيل المقبلين على الارتباط.. وأحكام تنظيم النسل أبرز الأهداف

الخميس، 29 سبتمبر 2022 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة