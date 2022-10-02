اليوم السابع
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معهد بحوث أمراض النباتات يصدر توصيات هامة لمزارعى القمح قبل موسم الزراعة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 10:48 ص
معهد بحوث أمراض النباتات يصدر توصيات هامة لمزارعى القمح قبل موسم الزراعة نبات القمح
كتبت: أسماء نصار

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أصدر معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة شملت عددا من التوصيات الهامة، لمزارعي محصول القمح فى كافة محافظات الجمهورية، يجب مراعاتها قبل بدء موسم الزراعة للحصول على انتاجية عالية، وتجنب الإصابة بالأمراض.

وقال الدكتور اشرف خليل مدير المعهد، إن هناك متابعة مستمرة لمحصول القمح من وزارة الزراعة تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق بين باحثى المعهد وباحثى معهد المحاصيل الحقلية فى جميع محافظات مصر وذلك ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، وذلك بمتابعة المحافظات المختلفة من حيث موقف مرض الصدأ الأصفر والمرور على زراعات القمح بمشاركة مهندسى الإرشاد والمكافحة فى كل محافظة لاكتشاف أى إصابات بمرض الصدأ الأصفر.

وأشار خليل إلى أن المعهد، قد أصدر توصيات هامة، تم تعميمها على كافة المحافظات، لاستفادة مزارعي محصول القمح منها، ومراعاتها قبل موسم الزراعة، حيث شملت التوصيات التالى:

1- الزراعة بتقاوى معتمدة ومن مصادر رسميه موثوقة والتى تتمثل فى الإدارات الزراعية- الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى .

2- الزراعة بتقاوى الأصناف الموصى بها والتأكد من معاملة التقاوى بالمطهرات الفطرية الموصى بها من قبل وزراة الزراعة لمكافحة مرض التفحم السائب.

3- الالتزام بالسياسة الصنفية لتوزيع الأصناف على حسب المناطق ( بحرى وقبلى ).

4- ضرورة الالتزام بحزمة التوصيات الزراعية من حيث طريقة الزراعة وميعاد الزراعة والتسميد حيث يؤثر ذلك علي المحصول ويعرض النباتات للإصابة بالأمراض.

5- المرور الدورى على حقول القمح للاكتشاف المبكر لأى ظواهر غير طبيعية على النباتات وسرعة الإبلاغ عنها سواء لمسئولي الإرشاد الزراعى بالمركز أو المديرية التابع لها أو أعضاء الحملة القومية لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى الوقت المناسب.

6- تكثيف المرور والفحص لاكتشاف الإصابة بالصدأ الأصفر وسرعة الإبلاغ والرش بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة فى حال ظهور أى بؤر للإصابه بالصدأ الأصفر .

 


وزير الزراعة

الزراعة

التوصيات الزراعية للقمح

القمح



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