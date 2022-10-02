مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 20 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، 20 رحلة طيران دولية، تقل على متنها قرابة 3 آلاف راكب من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 108 رحلات طيران من المقرر أن يستقبلها المطار، بداية من أمس السبت حتى نهاية الأسبوع.

وتبين أن جداول وصول اليوم هي، رحلتين من فرنسا، و6 رحلات من ايطاليا، رحلة من بولندا، 6 رحلات من التشيك، و3 رحلات من المانيا، ورحلة من سويسرا، ورحلة داخلية .

وكشفت جداول الوصول الأسبوعية أن هناك زيادة 7 رحلات دولية عن الأسبوع الماضى فى الرحلات الألمانية بعدد 3 رحلات وزيادة رحلة إيطالى ورحلة هولندى رحلة وفرنسى وسويسرى.

وتصدرت السياحة التشيكية فى المقدمة وتاليها الالمانية ثم البولندى، وتصل الرحلات من بلجيكا بواقع 3 رحلات، و3 رحلات داخلية، و5 رحلات هولندية، و18 رحلة ايطالية و20 من المانيا، 31 رحلة تشيكى و18 رحلة بولندى، و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، وسلوفاكيا والنمسا والمجر ورحلتين من فرنسا.