اليوم السابع
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مصر للطيران تفتتح مكتبها بالعاصمة الليبية طرابلس بعد 8 سنوات من الإغلاق

الأحد، 02 أكتوبر 2022 04:19 م
مصر للطيران تفتتح مكتبها بالعاصمة الليبية طرابلس بعد 8 سنوات من الإغلاق طائرة مصر للطيران
كتب محمود عبد الغني

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افتتحت الشركة الوطنية مصرللطيران مكتبها بالعاصمة الليبية طرابلس بعد إغلاق استمر ثمانية أعوام، وذلك بحضور السفير تامر مصطفى السفير المصري لدى دولة ليبيا الشقيقة، والقنصل العام أحمد مكاوي، يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب والأفارقة ووفقاً لتوجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني بتدعيم التواجد المصرى فى أسواق النقل الجوى العربية والأفريقية.
 
وأوضح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران أن إعادة افتتاح مكتب مصرللطيران بالعاصمة الليبية طرابلس يعزز من تواجد الشركة بشمال أفريقيا، ويأتي في ظل عودة حركة الطيران بين مصر وليبيا إلى معدلاتها الطبيعية بما يخدم العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات، ويوفر خدمة أفضل للركاب خاصةً مع ارتفاع حركة سفر العمالة المصرية إلى ليبيا، وتعد مرحلة هامة من إعادة الإعمار الذي تشارك فيه مصر بقوة.
 
جدير بالذكر أن مصر للطيران كانت قد استأنفت رحلاتها إلى ليبيا حيث تسير الشركة الوطنية 5 رحلات جوية منتظمة أسبوعيا بين مطارى القاهرة الدولي وبني غازي، بالإضافة إلي تشغيل بعض الرحلات الخاصة والرحلات غير المنتظمة وفق معدلات الطلب على السفر بين مصر وليبيا.
 
 

مطار القاهرة

اخبار المطار

وزارة الطيران

ليبيا



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