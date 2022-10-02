مصرع 26 شخصا فى انقلاب جرار بمقطورة بمستنقع بالهند

وكالات

لقي 26 شخصا مصرعهم وأصيب 16 آخرون بجروح بالغة في انقلاب جرار يجر مقطورة مكدسة بحجاج وغرقه في مستنقع، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الأحد.

وحسب موقع سبوتنيك، قال سودهير كومار المسؤول المحلي البارز إن المقطورة كانت تقل نحو 50 شخصا أغلبهم من النساء والأطفال عندما وقع الحادث في كانبور بولاية أوتار براديش الشمالية يوم السبت.

وأضاف كومار أن: "26 شخصا لقوا حتفهم في الحادث".

والحوادث المرورية متكررة في الهند وأودت بحياة أكثر من 150 ألف شخص العام الماضي بمعدل يزيد عن 400 حالة وفاة يوميا، وفقا للإحصائيات الرسمية التي يرجح انها أقل من الواقع.