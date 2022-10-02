اليوم السابع
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الأحد، 02 أكتوبر 2022 06:25 م
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مصرع شخص دهسًا أسفل عجلات القطار أثناء تجاوزه القضبان في دمياط

الأحد، 02 أكتوبر 2022 05:38 م
مصرع شخص دهسًا أسفل عجلات القطار أثناء تجاوزه القضبان في دمياط جثة - أرشيفية
دمياط - فريق المحافظات

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لقي شخص مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار بمدينة كفر البطيخ التابعة لمحافظة دمياط، وعلى الفور تحركت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف لموقع الحادث والتي قامت بنقل الشخص إلى مستشفى دمياط التخصصي متأثرا بإصابته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله.

وأكد شهود عيان أن شخص يدعي " س، ش" يبلغ من العمر 78 عاما تعرض للحادث أثناء قيامه بمحاولة تجاوز الطريق أثناء مرور القطار.

وحررت قوات الأمن المحضر اللازم للواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر واستخراج تصريح الدفن.


قوات الامن

النيابة العامة

الاسعاف

دهس القطار

السكة الحديد

وزارة النقل



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