مصرع شخص دهسًا أسفل عجلات القطار أثناء تجاوزه القضبان في دمياط

دمياط - فريق المحافظات

لقي شخص مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار بمدينة كفر البطيخ التابعة لمحافظة دمياط، وعلى الفور تحركت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف لموقع الحادث والتي قامت بنقل الشخص إلى مستشفى دمياط التخصصي متأثرا بإصابته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله.

وأكد شهود عيان أن شخص يدعي " س، ش" يبلغ من العمر 78 عاما تعرض للحادث أثناء قيامه بمحاولة تجاوز الطريق أثناء مرور القطار.

وحررت قوات الأمن المحضر اللازم للواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر واستخراج تصريح الدفن.