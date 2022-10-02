مصرع شاب سقط داخل ماكينة حصاد الأرز في الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقي شاب بقرية منشأة البدوي التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية، مصرعه، بعد أن دهسته ماكينة ضم الأرز، أثناء العمل داخل الأرض الزراعية.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز طلخا، بوفاة شاب داخل ماكينة لضم الأرز بناحية منشآت البدوي التابعة لمركز طلخا.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع، سيف ابراهيم عمر، وذلك أثناء العمل على ضم محصول الأرز، وأثناء ذلك سقط داخل ماكينة ضم الارز، وتم نقله إلى مستشفي طلخا العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.