"مركز مصر الثقافى الإسلامى" أفضل مشروع عالمى.. 19 ألف متر ويتسع لـ12000 مُصلٍ

كتب محمود العمرى

فاز مشروع مركز مصر الثقافي الإسلامى، والذى فاز بجائزة الاستحقاق وتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهي جائزة تندرج تحت الثقافة والعبادة، وفقا لدراسة للمركز المصرى للدراسات.

تفاصيل المشروع:

ـ بناء المركز على مساحة 19100 متر مربع ويتسع لـ 12000 مصلى، يحتوي على 3 مداخل رئيسية يعلوها قباب ومدخل خدمي رابع ويتكون المسجد من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع.

2- يتوسط قلب الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويحده طريق رقم 11 والمحور الرئاسي وساحة الشعب من جهة الشمال، وطريق محمد بن زايد الشمالي من جهة الجنوب، على هضبة بارتفاع 24 مترا.

3- ترتفع المأذنتين حوالى 140 م عن سطح الساحة العلوية، تبلغ المساحة الكلية للواحدة 1600 م2.

4- للمبنى بوابتين تعمل كمداخل رئيسة ومدخلين فرعيين، تربط بين الساحة الثانوية والساحة العلوية للمسجد، وتبلغ المساحة الكلية المبنى 59765 م 2، وتنقسم الفراغات لمحلات تجارية وغرف إدارية وغرف اجتماعات.