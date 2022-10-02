محافظ كفر الشيخ: مركز التنمية الشبابية يستهدف اكتشاف المواهب وتنميتها.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد محافظة كفر الشيخ، إنشاء العديد من المشروعات الخدمية ضمن المشروعات القومية التي تشيدها الدولة في المحافظة، ومن بين تلك المشروعات مركز التنمية الشبابية بسخا بمدينة كفر الشيخ، ويضم المركز عددا من المنشآت الرياضية، وعدد من الكافتيريات توفر كل احتياجات المترددين على المركز، يضم المركز مبنى إداري وعدد من الأبنية، ودورات مياه، وملعب سباحة أوليمبي، ومبنى لتغيير الملابس، وملاعب بادل كورت، ومبنى أنشطة، وملاعب تنس أرضي، ومدرجات، وملعبين أكريليك متعدد، وبوابات ومداخل، وقاعة احتفالات، وجيم، وملعبين كرة قدم خماسي، ومبنى أنشطة، وبمني تغيير ملابس.

وأكد حسام محمد حسن حسن، من شباب كفر الشيخ، أنه سعيد ببدء انشاء مركز التنمية الشبابية بالمحافظة، ليكون منارة رياضية، وملتقى للشباب المحافظة، وتوفير الملاعب المتعددة لممارسة العديد من الأنشطة الرياضية.

وأضاف روان طارق سعد عبد المؤمن، تعددت المشروعات الخاصة بالشباب والرياضة من انشاء مراكز شباب بقرى مطوبس ضمن حياة كريمة، مما أتاح للشباب تلك القرى وسيلة ترفيهية، أما انشاء مركز للتنمية الشبابية فهو أمل جديد للشباب تنشئة الدولة لممارسة كافة الألعاب الرياضية، لاكتشاف الموهوبين الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية.

وأكدت دينا عبدالعليم محمد عبدالعليم، لـ "اليوم السابع" مشروع مركز التنمية الشبابية ، وما يضمه من ملاعب رياضية متعددة وكافتريات، ومبنى أنشطة، وملاعب تنس أرضي، ومدرجات، وملعبين أكريليك متعدد، وبوابات ومداخل، وقاعة احتفالات، وجيم، وملعبين كرة قدم خماسي، ومبنى أنشطة، سيتيح للشباب والفتيات ممارسة كافة الالعاب، ويكون متنفسا لهم، بدلا من لجوئهم للمقاهي وغيرها.

وقالت رنا طارق سعد عبد المؤمن، إنها تابعت بدء أعمال الإنشاء لهذا الصرح الرياضي، الذي سيغير الخريطة الرياضية بالمحافظة، ويعوض قلة العديد من الملاعب إضافة لتوفير ملعب سباحة أوليمبي، يساعد على اكتشاف المواهب في تلك الرياضة، فهناك عدد كبير من الأطفال والشباب والفتيات لديهم الرغبة في ممارستها، ويحتاجون لتنمية تلك الموهبة لديهم، إضافة إلى لملعب سباحة.

وأضاف دعاء شوقي علي راشد، الدولة تولي اهتماما كبيراً بالرياضة، فأنشأت العديد من مراكز التنمية الشبابية في العديد من المحافظات، وعندما تم الاعلان عن انشاء المركز بكفر الشيخ، لاقت ذلك ارتياحا شديدا من فتيات وشباب، لأنهم كانوا في احتياج لصرح رياضي يجدون فيها متنفسا لهم، ويمارسون في كافة أنواع الرياضات، فكان حلم لشباب وفتيات المحافظة، بدأ تحقيقه على أرض الواقع بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن مراكز التنمية الشبابية، هي هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في إطار السياسة العامة للدولة".

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن إنشاء مركز التنمية الشبابية بالمحافظة جاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ليكون متنفساً رياضياً جديداً لأبناء المحافظة وإعداد جيل من الرياضيين قادرين على خوض البطولات الدولية بكل قوة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، يتكون المشروع من ملعبين كرة قدم نجيل صناعي، وملعبين أكريليك متعدد، ومبنيين تغيير ملابس، وحمام سباحه أولومبي،و2 بادل كورت، ومبنى اداري، ومبنى للأنشطة، ومبنى الجيم، ومبنى كافيتريات، ومحلات استثمارية، ومنطقة ألعاب أطفال.

وقال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، إن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وافق على قرار تخصيص أرض مركز التنمية الشبابية بناء على قرار رئيس الجمهورية، مؤكداً أن إقامة هذا الصرح الرياضي يعد إضافة قوية لملاعب المحافظة في ظل دعم القيادة السياسية للرياضة و صناعة الأبطال الرياضيين وإعدادهم المتميز، مؤكداً أن مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تسلمت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي قطعة ارض مساحة خمسة أفدنة شرق مدينة كفر الشيخ بحي سخا لإقامة مركز التنمية الشبابية طبقا لقرار محافظه كفر الشيخ رقم 1582 بتخصيص مساحة 5.35 فدان بحي سخا شرق مدينة كفر الشيخ والواردة ضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2021م بإزالة صفة النفع العام وإعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح محافظة كفر الشيخ لإقامة المركز.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه يشكر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على قرار تخصيص أرض مركز التنمية الشبابية بناء على قرار رئيس الجمهورية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، معرباً عن سعادته بإقامة هذا الصرح الرياضي الذي يعد إضافة قوية لملاعب المحافظة في ظل دعم القيادة السياسية للرياضة و صناعة الأبطال الرياضيين وإعدادهم المتميز.



المبنى الاداري



حسام محمد حسن حسن.



دعاء شوقي علي راشد



دنيا عبدالعليم محمد عبدالعليم



رنا طارق سعد عبد المؤمن



روان طارق سعد عبد المؤمن



مبنى الانشطة



مبنى تغيير الملابس