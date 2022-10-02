محافظ دمياط تبحث خطة تطوير منطقة اللسان وتتابع أعمال مبنى تنشيط السياحة

دمياط معتز الشربينى

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة ميدانية بمدينة رأس البر، استهلتها بزيارة منطقة اللسان، لبحث خطة تطويرها وذلك وفقًا لعدة معايير تتناسب مع طبيعة الموقع والموارد والإمكانات المتوفرة.

تتضمن الخطة احلال وتطوير الممشى والذى تعرض لتهالك اجزاؤه وخطورته الداهمة، وانشاء مدرجات وساحات لانتظار السيارات و مسار للدراجات و منطقة للمطاعم والكافيتريات، وفى هذا السياق ناقشت " المحافظ " محاور التنفيذ و أكدت على البدء فى رصف طريق صف 4 و إعادة تخطيطه باعتباره محور مرورى هام مؤدى لمنطقة اللسان، موجهة بإعداد دراسة تشمل مراحل التنفيذ وخطة زمنية محددة تتضمن نهو تلك الأعمال، والخروج بمشروع جديد للتنسيق الحضارى بالمدينه ويحقق الاستغلال الأمثل لموقع المنطقة وإطلالها على البحر.

وعلى جانب آخر، تابعت " محافظ دمياط " الأعمال النهائية بمشروع تطوير مبنى هيئة تنشيط السياحة والذى ينفذه جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير ضمن عدة مشروعات بعدد من مدن المحافظة، حيث تفقدت " المحافظ " المبنى والذى يشمل وحدات تجارية و مقر ادارى و موقف لسيارات الأجرة و شرق الدلتا للنقل والسياحة ، هذا إلى جانب ما تم تنفيذه من اعمال لتخطيط المنطقة المحيطة، وأكدت " الدكتورة منال عوض " أن المشروع جاء ضمن خطة المحافظة للتنسيق الحضارى و الإرتقاء بالمظهر العام لمدخل المدينة.