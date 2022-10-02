محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات أعمال اللجنة المشكلة للمرور على دور العبادة

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا، لاستعراض تقارير اللجنة المشكلة للمرور على دور العبادة بمحافظة بورسعيد، لمراجعة موقف اشتراطات الحماية المدنية، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، ومهندس عماد البرشة مدير عام مديرية الإسكان ورئيس اللجنة المشكلة للمرور على دور العبادة و أعضاء اللجنة.

وفي بداية اللقاء، أكد محافظ بورسعيد أن دور العبادة يقع عليها مسؤولية كبيرة في تشكيل الوعي لدي المواطن نحو مختلف القطايا المجتمعية، واستعرض محافظ بورسعيد مع رئيس اللجنة المشكلة للمرور على دور العبادة، تقريرا حول ملاحظات اللجنة فيما يتعلق بموقف اشتراطات الحماية المدنية، وتأمين الوصلات الكهربائية من أعمدة الإنارة ولوحات عمومية ومفاتيح وأسلاك وغيرها، حيث أنشئت اللجنة بقرار من محافظ بورسعيد بناءا على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بمتابعة أعمال تأمين وصلات الكهرباء بدور العبادة بالمحافظة (الإسلامية والمسيحية)، وتضم كافة جهات المرافق وممثلي الاوقاف والكنيسة، برئاسة المهندس عماد البرشا مدير عام مديرية الإسكان ببورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود لتلافي كافة الملاحظات التي جاءت بالتقارير، ومخاطبة كافة المسئولين عن دور العبادة التي يوجد بها ملاحظات، لسرعة إنهاء العمل في تأمين وصيانة هذه المنشٱت، خلال مدة أقصاها شهر، بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات التنفيذية وأعضاء اللجنة، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم، لتحقيق أقصى درجات الأمن والأمان داخل دور العبادة بمحافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد على ضرورة الاستمرار في صيانة أعمدة الإنارة بصفة دورية ومراجعة كافة التوصيلات الكهربائية مع تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المنشآت العامة والشوارع والميادين، وأشار إلى أن اللجنة تقوم بفحص ومتابعة وسائل الأمان بالمنشآت الدينية، ومراجعة وصلات الكهرباء، والتأكد من تحملها للأحمال الكهربائية عند ارتفاع درجات الحرارة، وتوافر وسائل الحماية المدنية من أدوات مقاومة الحرائق من طفايات ومضخات مقاومة للحريق، واتخاذ الإجراءات الخاصة بالتأمين الكافي للكهرباء داخل تلك المنشآت.