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محافظ بورسعيد: زيادة أعداد سيارات النقل الداخلي بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:50 م
محافظ بورسعيد: زيادة أعداد سيارات النقل الداخلي بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه سيتم زيادة أعداد سيارات النقل الداخلي بحي الفيروز بمدينة بورفؤاد، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي، وتوفير وسائل مواصلات كافية لنقل الطلاب إلى المدارس  بعد الإقبال الكبير علي استخدام سيارات النقل الداخلي. 
 
وأكد المحافظ علي استمرار  الدفع بعدد من الميني باصات لمساعدة أبنائنا الطلاب للوصول إلى مدارسهم  بجانب الميكروباصات السيرفيس الخاص بخط الفيروز  ببورفؤاد.
 
 
وأشار المحافظ بورسعيد، إلى أنه سيتم عمل السيارات منذ  الساعة السابعة صباحاً من داخل الحي إلى مدارسهم حيث تم تحديد نقاط التجمع في محيط موقف الميكروباص الخاص بالحى، وذلك تيسيراً على الطلاب واستجابة لرغبات أولياء الأمور بزيادة سيارات النقل الداخلي.
 
 

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