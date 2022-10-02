اليوم السابع
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محافظ المنيا يتابع جهود "التموين" في الرقابة على الأسواق وتحرير 90 مخالفة متنوعة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 12:51 م
محافظ المنيا يتابع جهود "التموين" في الرقابة على الأسواق وتحرير 90 مخالفة متنوعة اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن ضبط 90 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمرور على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 90 مخالفة تموينية، منها 68 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن، عدم وجود ميزان، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود سجلات، وقضايا أخرى متنوعة)، كما تم ضبط 22 مخالفة في مجال متابعة الأسواق حيث تنوعت المخالفات بين "عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود صلاحية، سلع مجهولة المصدر، غش تجارى، عدم وجود شهادة صحية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 
 
 
 

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