محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدة مالية عاجلة لإحدى الحالات الإنسانية

المنوفية - محمد فتحى

التقي اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات .

وإلتقى محافظ المنوفية بمواطنة من ناحية كفر أبو الحسن مركز قويسنا تعول 4 أبناء ويعانى زوجها من إعاقة باليدين ، وقرر صرف مساعدة مالية عاجلة للأسرة تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية ، وبحث إمكانية توفير فرصة عمل لزوجها بالقطاع الخاص ، كما وجه المحافظ وكيل وزارة الزراعة خلال إتصال هاتفي بحل مشكلة مواطن فوراً من ناحية ميت خاقان يتضرر من إلغاء الجمعية الزراعية الحيازة الخاصة به .

كما أحال محافظ المنوفية طلب مواطن يتضرر من تعنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع في إستخراج ترخيص محل بالوحدات السكنية الخاضعة لهيئة الإسكان الإجتماعي بقرية الروضة لإدارة الشئون القانونية بالمحافظة لفحص موقف المحلات وإمكانية إستخراج الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من عدمة ، فيما وجه محافظ المنوفية رئيسة حي شرق شبين الكوم بفحص ودراسة الشكوى المقدم من مواطنة من ناحية شبين الكوم تتضررمن عدم توصيل المرافق الخاصة بالعمارة الخاصة بها وذلك بالإستعانة بمقدمة الشكوى ووضع مقترح للحل فوراً .

فيما وجه المحافظ إدارة التفتيش بالتنسيق مع الزراعة والشاكي بفحص الشكوى المقدمة منه بناحية مركز بركة السبع يتتضر من إستيلاء أحد الاشخاص علي قطعة الارض والمقابر الخاصة به وإستصدار قرار ترخيص للمتعدين .

ووجه محافظ المنوفية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتشكيل لجنة فورا لمراجعة الصرف بجوار مجمع مستشفيات ميت خلف "الحميات والنفسية والصدر والعصبية"، بشبين الكوم وتحديد أسباب نشع المياه بالمنطقة وعمل اللازم حفاظاً على حقوق المواطنين.