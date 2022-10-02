محافظ المنوفية يتفقد اللمسات النهائية لنفق منوف العمومى وسوق الجملة النموذجى

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة منوف تفقد خلالها عدد من المشروعات التنموية والخدمية استكمالا لمسيرة التنمية والتطوير الشاملة التى تشهدها المحافظة بكافة القطاعات ، رافقه نائبه محمد موسي ، المستشار العسكري، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

وتفقد المحافظ أعمال قطع الفرمة بعدد من الشوارع المتفرعة من طريق سكة سرس الليان وهم شوارع (نور بطول 200م ، محمد حسني بطول 300م ، بدوي، محمد فاضل) وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أن الخطة الاستثمارية تضم رصف وتطوير (14) شارع بنطاق المدينة وهم (إمتداد شارع القارح بطول 400م ، شارع مسجد التقوى بطول 200م ، شارع برهام القبلي بطول 350م ، إمتداد شارع ريحان بطول 200م ، إمتداد وصلة مزلقان صبرة من السلخانة بطول 150م ، طريق كفر فيشا بطول 650 م ، شارع ابو النور بطول 250م ، شارع الجندى بطول 300م ، شارع الشوربجى بطول 250م ، شارع مدرسة السلام بطول 300م) ، وكذا رصف بلاط الإنترلوك (بمنطقة شارع الجيش بإجمالي أطوال 4500م2، ومنطقة سكة سرس بإجمالي مساحة 9000م2، ومنطقة عزبة القشلا أمام مركز الشرطة الجديد بمساحة 7380م2، ومنطقة ترعة البطحة البحري سكة سرس بمساحة 10500م2).

وشدد المحافظ بضرورة التواجد الميدانى بكافة مواقع العمل للتأكد من تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لنهو تلك المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المقررة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وخلال جولته التقى المحافظ بإحدى الحالات الإنسانية تعاني من ظروف صحية واجتماعية صعبة وتلتمس توصيل خدمة مياه الشرب لمنزلها ، وعلي الفور أمر المحافظ رئيس المدينة باتخاذ إجراءات عاجلة لتوصيل خدمة المياه على نفقة المحافظة ، كما كلف رئيس المدينة بوضع تصور لتغطية المصارف وسط الكتل السكنية للحد من إنتشار الأمراض والأوبئة حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

كما تضمنت الجولة تفقد المحافظ أعمال التشطيبات النهائية بنفق منوف العمومي ، حيث تم الإنتهاء من تركيب بلاط البازلت وشبكات الصرف لتجميع مياه الأمطار داخل النفق ، واستمع لشرح تفصيلي من رئيس شركة مياه الشرب عن أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالنفق وآلية تجميع مياه الأمطار مما يساهم في تحقيق السيولة المرورية ، ووجه المحافظ رئيس المدينة بإدراج الشارع المقابل للسوق والنفق وطريق كفر فيشا بخطة الرصف.

فيما تضمنت الجولة تفقد سوق منوف النموذجى ( جملة – تجزئة ) بتكلفة إجمالية ما يقرب من 3 مليون جنيه ، حيث تفقد المحافظ حجم الأعمال المنفذة بسوق الجملة والمقام علي مساحة 1300م2 والذي يضم 26 محل تجاري و 29 باكية و 2 غرفة تحكم ودورة مياه ، وكذا سوق التجزئة علي مساحة 385 م2 ويضم 13 محل تجاري و غرفة تحكم ، حيث وجه المحافظ رئيس المدينة بإعداد تصور لإدارة تشغيل السوق وتخصيص لجنة لتحديد القيمة الإيجارية علي أن تكون في متناول الجميع لخلق فرص عمل جادة للشباب ، حصر الباعة الجائلين لتسكينهم بالسوق ، موجهاً بغلق الباكيات المفتوحة بحديد الكريتال ، يأتى هذا ضمن خطة المحافظة فى إنشاء أسواق نموذجية جديدة بديلاً عن الأسواق العشوائية تساهم فى تحسين المظهر العام والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير إنشاء ممشى البطحة القبلية بطول 600 م بمدينة منوف، حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات وصب الطبقة الخرسانية بالممشى ومن المقرر تركيب برجولات ومساحات خضراء وأكشاك وأعمدة ديكورية بهدف خلق متنفس حضاري وجمالي لأهالي المركز، ووجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق الكامل مع هيئة الأبنية التعليمية بتسريع إجراءات الطرح والترسية لتطوير 5 ميادين بنطاق المدينة للارتقاء بالمظهر العام.