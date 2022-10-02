محافظ القليوبية يشارك طلاب المدرسة الفندقية طابور الصباح وتحية العلم

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة لتفقد مدارس المحافظة التي استقبلت الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد، حيث شارك الطلاب في أداء تحية العلم، وإلقاء كلمة بتابور الصباح، جاء ذلك بمشاركة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا وكيل المديرية، والصادق السيد مدير التعليم الفني بالقليوبية، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والدكتور عبد الموجود الدسوقي رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية.

وتفقد المحافظ، المدرسة الفندقية ببنها التابع والمعهد الديني، والمعهد الديني للفتيات التابعين للمنطقة الأزهرية بالقليوبية، وعدد من المدارس بمدينتي بنها والقناطر الخيرية.

وتفقد المحافظ لبعض المدارس من فصول دراسية ودورات مياه ومعامل الوسائط التعليمية والمكتبات، والمناطق الخضراء داخل المدارس، مُبدياً بعض ملاحظاته بالإهتمام بالنظافة العامة لدورات المياه، والفصول الدراسية، والإهتمام بالمناطق المنزرعة وتهذيبها أولاً بأول لإضفاء مظهر جمالي للمدارس، مع ضرورة نشر التوعية للطلاب بالحفاظ على المناطق الخضراء والمساهمة في إظهارها دوماً بشكل حضاري لائق، مشدداً على إستكمال أعمال الصيانة البسيطة مثل أعمال الكهرباء وإضاءة وتنظيف زجاج الفصول.

وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة أنهت كافة إستعداداتها لإستقبال العام الدراسي الجديد بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لافتاً بجاهزية إستقبال 1542792 طالباً وطالبة على مستوى المحافظة، بإجمالي عدد فصول 308262، في 2611 مدرسة، بإجمالي معلمين وإداريين 86518، في مختلف المراحل التعليمية من التعليم الأساسي والتعليم الإعدادي والثانوي العام والتعليم الفني (الزراعي والتجاري والصناعي) على مستوى المحافظة.

وأوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، بأن 43 مدرسة تم افتتاحها هذا العام وجاري إستكمال التجهيزات، والإنتهاء من توصيل المرافق لمدرستي (عرب صبيح الإبتدائية ومدرسة عبد الرحمن عويس الإبتدائية بإدارة شبين القناطر).

وفي السياق ذاته أشارت مدير عام مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أنه تم تشكيل لجان من المديرية لمتابعة كافة القرارات الوزارية، والمرور على جميع المدارس لمتابعة سير اليوم الدراسي بنطاق المحافظة، كما تم التنبيه على مديري المدارس بالإلتزام بخطة تدريس المناهج الدراسية بما يتوافق مع الخريطة الزمنية المعدة، ووضع خطة محكمة للإشراف اليومي.

ووجه "المحافظ" بأهمية وضرورة تفعيل دور الأنشطة التربوية، بمختلف أنواعها (الرياضية والفنية والعلمية والثقافية)، والعمل على إكتشاف الموهوبين وصقل وتنمية مهاراتهم، مع إستمرار تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة، علاوة على متابعة وصول وتسليم الكتب المدرسية للتلاميذ بداية من أول يوم لإنتظام الدراسة، مُشيراً إلى أهمية استمرار وضع الخطط المستقبلية للنهوض بمنظومة التعليم داخل المحافظة، مؤكداً أننا جميعاً نعمل كفريق عمل واحد، بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبنائنا طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة.