محافظ الفيوم يتفقد عددا من المدارس لمتابعة انضباط العملية التعليمية.. صور

الفيوم رباب الجالي

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عدداً من المدارس بمركزي سنورس والفيوم، لمتابعة سير العملية التعليمية وانضباط الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم، ومحمود هاشم رئيس مدينة سنورس.

شملت الجولة، مدرسة كمال بركات الرسمية للغات بسنورس، التي تم افتتاحها عام 2019 وتضم حالياً 8 فصول ابتدائي ورياض أطفال بإجمالي 350 تلميذ وتلميذة، فيما تبلغ الطاقة الإجمالية للمدرسة 28 فصلاً لرياض الأطفال والمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، حيث تفقد المحافظ الفصول الدراسية، واطمأن على سير الدراسة وانتظام الطلاب داخل الفصول.

كما تفقد المحافظ، سير العملية التعليمية بمدرسة دوار جبلة الابتدائية بسنورس، التي تشمل 12 فصلاً بإجمالي 726 تلميذ وتلميذة، كما تفقد ملعب المدرسة ودورات المياه.

عقب ذلك، تفقد "الأنصاري" مدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، والتي تشمل 35 فصلاً بإجمالي 1898 تلميذ وتلميذة بمراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي، حيث اطمأن المحافظ على انتظام الدراسة بالفصول.

قدم محافظ الفيوم، التهنئة للطلاب والمعلمين والإداريين والهيئات المعاونة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، كما ناقش عدداً من التلاميذ في أساسيات القراءة والكتابة محفزاً إياهم على أهمية التعليم، والانتظام في الدراسة والمذاكرة، لتحقيق التفوق والتميز العلمي.

وأكد المحافظ حرص الجهاز التنفيذي بالمحافظة على متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس بشكل منتظم، لافتاً إلى التنسيق المشترك بين مديريتي التربية والتعليم، والصحة، ومديرية الأمن، والوحدات المحلية، للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال التلاميذ وتوفير الأجواء المناسبة للعملية التعليمية.

فيما أشارت مدير مديرية التربية والتعليم، إلى تشكيل غرف عمليات بدواوين الإدارات التعليمية، للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية، وتذليل أي عقبات قد تعوق سير وانتظام الدراسة بالمدارس، موضحة أن الدراسة قد بدأت أمس السبت في عدد 17 مدرسة بجميع أنحاء المحافظة، منها منها 10 مدارس تعليم عام، و7 مدارس تعليم فني، وانتظمت الدراسة صباح اليوم الأحد، بجميع مدارس المحافظة وعددها 2160 مدرسة، مضيفة أن عدد الطلاب والطالبات قد بلغ 927339 طالب وطالبة بجميع مدارس المحافظة.