محافظ الشرقية يستجيب لسيدة مسنة ويوجه ببحث حالتها وتقديم أوجه المساعدة اللازمة

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وجية صدقي رئيس مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع إدارة التضامن الإجتماعي بإجراء بحث اجتماعي عاجل لسيدة مسنة تدعى "ز.ع.ع"، المقيمة بمدينة أبو حماد للتعرف على حالتها الإجتماعية والصحية وتقديم كافة أوجه المساعدة اللازمة لها طبقا لنتيجة البحث الاجتماعي.

وكان محافظ الشرقية خلال جولته التفقدية لمتابعة سير انتظام اليوم الدراسي الأول بعدد من مدارس المراحل التعليمية المختلفة بمركز ومدينة أبو حماد استوقفته إحدى السيدات المسنات والتي تعاني من ضعف الإبصار واصابات وعجز بالقدم اليسرى مطالبة بمساعدتها لتحمل نفقات العلاج والمعيشة.

ليأمر المحافظ رئيس المركز بإصطحابها لإدارة التضامن الإجتماعي وإجراء بحث إجتماعي لها وتوفير كافة احتياجاتها الصحية والإجتماعية، مؤكداً أننا جميعا نعمل من أجل المواطن ونسعى جاهدين لتلبية كافة إحتياجاته في إطار الإمكانيات المتاحة.