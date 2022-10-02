محافظ الشرقية يتابع تركيب لوحات إرشادية لتوحيد الاتجاهات المرورية بالقومية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الحركة المرورية بشارع طلبة عويضة وذلك بعد تنفيذ المرحلة الثالثة من المخطط المروري المعتمد بمناطق القومية وطلبة عويضة وفلل الجامعة بمدينة الزقازيق، بتوحيد اتجاه حركة السيارات بدءا من لشارع طلبه عويضة وصولاً لشارعي الرملية والسلام لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

إطمأن المحافظ من مدير إدارة المرور على الإنتهاء من تركيب اللافتات الإرشادية والعلامات المرورية ومطبات الشوكة والتي تمنع السيارات من السير عكس الاتجاه وكذلك انتظام الحركة المرورية بالشارع وإلتزام السائقين وأصحاب السيارات بتعليمات رجال المرور.

كما حرص محافظ الشرقية علي تفقد شارع عمر بن الخطاب وصولاً لمنطقة فلل الجامعة للوقوف على انتظام سير الحركة المرورية بالشارع موجهاً رئيس حي ثان بالتنبيه على أصحاب المحال التجارية بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي علي حرم الرصيف.

ناشد المحافظ المواطنين و سائقي وأصحاب السيارات بالتعاون مع رجال المرور والالتزام بالاتجاهات المرورية الجديدة والعلامات الإرشادية المحددة والخاصة بتوحيد اتجاه حركة السيارات بالمنطقة لفك الإختناقات المرورية وتسهيل الحركة داخل مدينة الزقازيق، مؤكداً استمرار أعمال تطوير وتجميل المدينة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها باعتبارها عاصمة المحافظة.

انتقل محافظ الشرقية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بالمحور المروري الجديد بطريق الرملية بمدينة الزقازيق والذي يشمل إقامة حوائط سانده وأعمال رصف وذلك للربط بين طريق السنبلاوين الزقازيق وامتداد شارع طلبة عويضة بطريق الرملية السلام، مشدداً على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالطريق لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

رافق المحافظ اللواء أسامة غريب مدير إدارة المرور و محمد الأباصيري رئيس حي ثان.