محافظ الدقهلية يحيل 42 محضرا بمخالفات فى مجال المخابز والأسواق للنيابة

الدقهلية فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والأسواق أسفرت عن تحرير 42 محضرا في مجال المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة، ووجه "مختار" لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي الاسواق والمحلات والمخابز بنطاق مراكز ومدن بني عبيد والمنصورة وبلقاس وجمصة ونبروه وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 13 محضر نقص وزن و5 محاضر مواصفات و4 محاضر توقف بدون إذن و1 محضر تصرف في دقيق مدعم والكمية المضبوطة (7.5 شيكارة) و4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين و9 محاضر عدم اعلان عن الاسعار و2 محضر عدم حمل شهادة صحية و1 محضر غلق المحل التمويني في مواعيد العمل الرسمية و1 محضر تجميع سلع مدعمةو1 محضر بيع بأزيد من السعر (سجائر) و1 محضر عدم إعلان عن المقررات التموينية وقال انه تم التحفظ على 10 شكائر سماد اليوريا واضاف انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

كما أكد محافظ الدقهلية، استمرار اعمال الحملات المكثفة بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الالتزام بتطبيق المواعيد المقررة، من قبل اصحاب المحلات وضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية فورا.

وتابع "مختار" أعمال الحملات نطاق الوحدات المحلية بمراكز ومدن واحياء المحافظة مشيرا إلى أن الحملات مستمرة يوميا للتأكد من تطبيق القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 من خلال غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء بالتعاون مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وناشد "مختار" أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.

وأكد "محافظ الدقهلية" أن القرار الوزاري يستهدف الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.