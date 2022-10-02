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محافظ الجيزة يشارك طلاب مدرسة المدينة الجامعية الابتدائية بأول أيام الدراسة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 10:55 ص
محافظ الجيزة يشارك طلاب مدرسة المدينة الجامعية الابتدائية بأول أيام الدراسة محافظ الجيزة يشارك الطلاب أول أيام العام الدراسى
كتبت - مرام محمد

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدرسة المدينة الجامعية الابتدائية بالدقي، اليوم الأحد؛ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية والوقوف على الإلتزام بالإجراءات والضوابط التى تم وضعها لضمان مرور العملية التعليمية بدون معوقات، وذلك بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وعدد من قيادات محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
 
وشملت جولة المحافظ، تفقد ألفصول الدراسية والتواصل مع الطلبة والمدرسين للاطمئنان على سير العملية التعليمية ونسب الحضور والالتزام بالضوابط المدرسية، حيث جاءت الحصة الأولى عن المشاريع القومية وإنجازات الدولة المصرية فى كافة المجالات.
 
ووجه محافظ الجيزة، التهنئة للطلاب والمعلمين مع بدء العام الدراسى الجديد، متمنيا لهم التوفيق مع تحفيزهم على النجاح والتفوق، وتوفير المناخ الملائم للطلاب والعملية التعليمية، مؤكدا على أن الدولة المصرية تولى اهتماما بالغا بالمنظومة التعليمية وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية للوصول إلى نظام تعليم عصرى يرقى إلى أحدث المعايير العالمية وتطوير عملية التدريس والتعلم، لضمان التأكد من تحصيل الطلاب للمناهج التعليمية جنبا إلى جنب مع دمج وتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة فى تحسين جودة العملية التعليمية.
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على انتظام الدراسة، وضرورة متابعة مديرى الإدارات التعليمية والمرور اليومى على المدارس خلال اليوم الدراسي، للتعامل ألفورى مع أى معوقات، والتأكد من توافر كافه عناصر السلامة والأمان للطلاب بالتعأون مع المراكز والأحياء والجهات المعنية.
 
انتظام الدراسة داخل مدرسة المدينة الجامعية الابتدائية
انتظام الدراسة داخل مدرسة المدينة الجامعية الابتدائية

 

انتظام الدراسة
انتظام الدراسة

 

طلاب مدرسة المدينة الجامعية الابتدائية
طلاب مدرسة المدينة الجامعية الابتدائية

 

محافظ الجيزة يتفقد مدرسة المدينة الجامعية الابتدائية
محافظ الجيزة يتفقد مدرسة المدينة الجامعية الابتدائية

 

محافظ الجيزة يشارك طلاب مدرسة المدينة الجامعية الابتدائية يومهم الدراسي
محافظ الجيزة يشارك طلاب مدرسة المدينة الجامعية الابتدائية يومهم الدراسي

 


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مواعيد الدراسة في مصر

رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم



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