محافظ الجيزة يشارك طلاب مدرسة السعيدية طابور الصباح بأول أيام العام الدراسى

كتبت - مرام محمد

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على حضور طابور الصباح وتحية العلم وسط الطلاب بمدرسة السعيدية الثانوية بنين والتابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، في أول أيام العام الدراسي الجديد، للاطمئنان على انتظام الدراسة والعملية التعليمية ومشاركة الطلاب أول أيامهم في العام الدراسى، وذلك بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وعدد من قيادات محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ووجه محافظ الجيزة التهنئة للطلاب والمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد، متمنيا لهم التوفيق مع تحفيزهم على النجاح والتفوق وتوفير المناخ الملائم للطلاب والعملية التعليمية، مؤكدا على أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بالمنظومة التعليمية وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية للوصول إلى نظام تعليم عصري يرقى إلى أحدث المعايير العالمية وتطوير عملية التدريس والتعلم لضمان التأكد من تحصيل الطلاب للمناهج التعليمية جنبا إلى جنب مع دمج وتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة العملية التعليمية.

وشدد على اتخاذ العديد من الخطوات بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة الكثافات الطلابية بالمدارس والتى جاء على رأسها موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تخصيص 38 قطعة أرض ولاية الإصلاح الزراعى، بإجمالى مساحة 159 ألف م2 بأحياء الطالبية والهرم وبولاق الدكرور لإنشاء 44 مدرسة عليها خلال عامين.

كما أكد على دخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بتكلفة 235 مليون جنيه، تضم 562 فصلا دراسياً مما سيساهم بشكل ملحوظ في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، وذلك في إطار خطة الدولة للعمل نحو توفير قطع أراضي لإنشاء مدارس جديدة للنهوض بالمنظومة التعليمية.