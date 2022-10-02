اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 أكتوبر 2022 09:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الجيزة يشارك طلاب مدرسة السعيدية طابور الصباح بأول أيام العام الدراسى

الأحد، 02 أكتوبر 2022 08:42 ص
محافظ الجيزة يشارك طلاب مدرسة السعيدية طابور الصباح بأول أيام العام الدراسى طلاب مدرسة السعيدية أثناء طابور الصباح
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على حضور طابور الصباح وتحية العلم وسط الطلاب بمدرسة السعيدية الثانوية بنين والتابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، في أول أيام العام الدراسي الجديد، للاطمئنان على انتظام الدراسة والعملية التعليمية ومشاركة الطلاب أول أيامهم في العام الدراسى، وذلك بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وعدد من قيادات محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
 
ووجه محافظ الجيزة التهنئة للطلاب والمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد، متمنيا لهم التوفيق مع تحفيزهم على النجاح والتفوق وتوفير المناخ الملائم للطلاب والعملية التعليمية، مؤكدا على أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بالمنظومة التعليمية وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية للوصول إلى نظام تعليم عصري يرقى إلى أحدث المعايير العالمية وتطوير عملية التدريس والتعلم لضمان التأكد من تحصيل الطلاب للمناهج التعليمية جنبا إلى جنب مع دمج وتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة العملية التعليمية.
 
وشدد على اتخاذ العديد من الخطوات بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة الكثافات الطلابية بالمدارس والتى جاء على رأسها موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تخصيص 38 قطعة أرض ولاية الإصلاح الزراعى، بإجمالى مساحة 159 ألف م2 بأحياء الطالبية والهرم وبولاق الدكرور لإنشاء 44 مدرسة عليها خلال عامين.
 
كما أكد على دخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بتكلفة 235 مليون جنيه، تضم 562 فصلا دراسياً مما سيساهم بشكل ملحوظ في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، وذلك في إطار خطة الدولة للعمل نحو توفير قطع أراضي لإنشاء مدارس جديدة للنهوض بالمنظومة التعليمية.
 
طلاب مدرسة السعيدية أثناء طابور الصباح (1)
طلاب مدرسة السعيدية أثناء طابور الصباح (1)

طلاب مدرسة السعيدية أثناء طابور الصباح (2)
طلاب مدرسة السعيدية أثناء طابور الصباح (2)

طلاب مدرسة السعيدية أثناء طابور الصباح (3)
طلاب مدرسة السعيدية أثناء طابور الصباح (3)

طلاب مدرسة السعيدية أثناء طابور الصباح (4)
طلاب مدرسة السعيدية أثناء طابور الصباح (4)

طلاب مدرسة السعيدية أثناء طابور الصباح (5)
طلاب مدرسة السعيدية أثناء طابور الصباح (5)
 

المدارس

عودة المدارس

انطلاق الدراسة

العام الدراسي الجديد

انطلاق العام الدراسي

عودة الدراسة

التعليم

وزارة التعليم

وزير التعليم

المدارس الحكومية

عودة المدارس الابتدائية

عودة المدارس ٢٠٢٢

عودة المدارس 2022

مواعيد المدارس الحكومية 2022

بداية العام الدراسي ٢٠٢٢٢٠٢٣

مواعيد الدراسة في مصر

رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة