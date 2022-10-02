محافظ الجيزة يستمع لآمال الطلاب بالعام الدراسى ويؤكد: هدفنا بناء إنسان متكامل

مع أول يوم دراسى، حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على مشاركة طلاب مدرسة الأورمان الإعدادية بنين، أول أيامهم الدراسية، حيث تفقد الفصول، واستمع على الطلاب وآرائهم وما يواجهونه من مشاكل فى العام الدراسى الجديد ، وناقشهم حول المشروعات القومية التي تشهدها الدولة المصرية، وأهمية مؤتمر المناخ، وذلك بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وعدد من قيادات محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتبادل محافظ الجيزة الحديث مع عدد من طلاب المدرسة، منوها على أهمية إتاحة المعامل للطلاب لإجراء التجارب العلمية بأنفسهم؛ لحثهم على التفكير والإبداع والتطوير من مهاراتهم الفكرية، مؤكدا أن الهدف الأساسي للمنظومة التعليمية هو بناء إنسان متكامل وسوي.

وحرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على حضور طابور الصباح وتحية العلم وسط الطلاب بمدرسة السعيدية الثانوية بنين والتابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، كما تفقد مدرسة المدينة الجامعية الابتدائية بالدقي؛ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية والوقوف على الالتزام بالإجراءات والضوابط التى تم وضعها لضمان مرور العملية التعليمية بدون معوقات.

وهنأ المحافظ، الطلاب والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم التوفيق مع تحفيزهم على النجاح والتفوق وتكريم المتميزين منهم وتشجيع المعلمين على رسالتهم التعليمية السامية التى تبنى عليها كافة جهود التنمية والتقدم من أجل بناء الوطن ورفعته .

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن العام الدراسي الجديد شهد استقبال حوالي 3 ملايين طالب وطالبة داخل 3 آلاف مدرسة، مؤكداً على انتظام سير العملية التعليمية داخل المدارس.

وأكد المحافظ أن الدولة تبذل قصارى جهدها للنهوض بالمنظومة التعليمية وتطبيق نظم التعليم الحديث، مؤكداً علي دخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة والتي ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بإجمالى 562 فصلاً دراسياً وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية، مؤكداً علي السعي نحو توفير أراضي فضاء أخري تصلح لإقامة مدارس في إطار الجهود التي يتم بذلها لتقليل الكثافات الطلابية .

وفى هذا الصدد، أشار المحافظ إلى موافقه رئيس الوزراء علي تخصيص 38 قطعة أرض فضاء لإنشاء 44 مدرسة عليها بأحياء الطالبية وبولاق والهرم وهي مناطق ذات كثافات طلابية عالية بالفصول وذلك للمساهمة في تقليل تلك الكثافات.

ووجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالتأكيد على مديري المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع توعية الطلاب بطرق الوقاية من الفيروسات والاهتمام بالنظافة وغسل الأيدي والتباعد مع تطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين وفقا للقرارات الوزارية المحددة لذلك.

وبعث محافظ الجيزة، رسالة طمأنة لأولياء الأمور علي أبنائهم الطلاب، مشيرا إلى أن الدولة قامت باتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة، مطالبآ أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب، مؤكداً علي جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب دون أي معوقات حيث قامت الأحياء والمراكز بالتعاون مع الإدارات التعليمية ومراجعة اشتراطات السلامة الإنشائية والأمان والتأكد من تغطية البالوعات وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك وأسلاك الكهرباء وتوافر طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة .

رافق المحافظ خلال الجولة، هند عبد الحليم نائب المحافظ، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم، والعميد محمد حمزة المستشار العسكري، وعبد الناصر حسن رئيس هيئة الأبنيه التعليمية، والدكتور سامح العشماوي مدير مديرية الشئون الصحية، ورؤساء أحياء جنوب والدقي والعجوزة.