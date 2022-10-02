محافظ الإسماعيلية يتابع انتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسى

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، انتظام سير العملية التعليمية بمدارس 2022/2023 المحافظة مع بداية العام الدراسي بواقع 380 ألف طالب و طالبة، بعدد 1003 مدارس بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وقام محافظ الإسماعيلية بزيارة مدرسة الإعلام الرسمية المتميزة للغات، في أول أيام العام الدراسي، متفقدًا قاعات الأنشطة الطلابية، والفصول الدراسية، وقاعات رياض الأطفال، وملعب الأنشطة الرياضية المتعددة.

وحرص المحافظ خلال زيارته على الاستماع للطلاب و مناقشتهم في دروسهم العلمية، و مدى معرفتهم بما يدور حولهم من أحداث جارية؛ مشجعًا لهم على ممارسة الأنشطة الرياضية، والثقافية، والفنية، بجانب دراستهم.

وأعرب "بشارة" عن سعادته لقيام مدرسة الإعلام الرسمية المتميزة للغات، بعمل محاكاة لمؤتمر المناخ العالمي COP27 والذي تستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، موجها جهاز التطوير و التجميل بمحافظة الإسماعيلية بتطوير و زراعة كافة المساحات الفضاء بالمدرسة، للاحتفال مع طلاب المدرسة بانطلاق مؤتمر المناخ العالمي الشهر القادم.

وخلال خروج محافظ الإسماعيلية من المدرسة، تقابل مع إحدى أولياء الأمور، التي تطلب نقل ابنتها في مرحلة رياض الأطفال، لمدرسة الإعلام الرسمية المتميزة للغات، نظرًا لوجود أشقائها بنفس المدرسة، و على الفور وافق المحافظ على طلبها لتخفيف العبء عن أسرتها.

ثم توجه محافظ الإسماعيلية، لزيارة مدرسة أم الأبطال الثانوية بنات بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، متفقدًا حديقة المدرسة و قيام الطالبات بزراعة عدد من الأشجار ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر"، والفصول الدراسية لتفقد سير العملية التعليمية.

ووجه "بشارة" بتركيب 36 مروحة جانبية في كافة فصول المدرسة؛ لتوفير الراحة للطالبات أثناء تلقي دروسهم العلمية، كما وجَّه جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية بإحلال جزء من تربة حديقة المدرسة لتكون صالحة للزراعة.

وأكد "بشارة" للطالبات على أهمية كافة المهن في المجتمع، وأن قيمة الإنسان تكون بما يقدمه من نفع للآخرين.

رافق المحافظ خلال زيارته، طه عجلان وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسماعيلية، و لفيف من قيادات مديرية التربية و التعليم بالإسماعيلية.



التلاميذ



محافظ الإسماعيلية يتابع ميدانيًا انتظام سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي



جولة المحافظ



جانب من الجولة



محافظ الاسماعيلية