محافظ الإسكندرية يفتتح احتفالية المشروعات الفائزة في مبادرة المشروعات الخضراء

الإسكندرية جاكلين منير

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، احتفالية المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لقطاع غرب الدلتا بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، وذلك بمبنى الديوان العام لمحافظة الإسكندرية. وتأتي المبادر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار استعدادا مؤتمر المناخ العالمي COP27.

جاء ذلك بحضور السفير هشام بدر منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق العام للمبادرة، والدكتور هاني الكاتب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الزراعية، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، والدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وجميع الجهات المعنية.

في البداية، رحب الشريف بجميع الحضور في هذا المؤتمر المتميز بمبنى ديوان عام المحافظة، معربا عن سعادته بتواجدهم على أرض مدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن المؤتمر يأتي لتكريم الفائزين والاحتفال بالمشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح بإجمالي 18 مشروع بواقع 6 مشروع لكل محافظة.

وثمن المحافظ جميع المشروعات التي شاركت في المبادرة لافتًا إلى أن جميع المشروعات تم اعددها من قبل خبراء ومتخصصين ،مشيدا بالمبادرة التي تعد غير مسبوقة على المستوى العالمي، وتقام تحت رعاية ودعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى جميع القائمين على المبادرة، مشيدًا بالجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي والتغيرات المناخية والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة ومراعـاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأضاف إلى أن المبادرة من خلال الإحصائيات النهائية للمشروعات المشاركة بها ساهمت في نشر الوعي لدى قطاع كبير من المواطنين لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وعلى رأسها تحقيق أهـداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي، بمـا يعـود بالصالح العام وتحسين حياة المواطنين ووضع قاعدة بيانات وخريطة للمشروعات الخضراء الذكية بكل محافظة ومنها محافظة الإسكندرية.

على الصعيد ذاته، أضاف المحافظ أن الإسكندرية بدأت في العديد من المشروعات في مجال البنية التحتية الخضراء وعلى رأسها التوسع في استخدام الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة حيث تم بالفعل افتتاح أول سوق للجملة في العالم يعمل بالطاقة الكهربية النظيفة والمتجددة "بالطاقة الشمسية، بالإسكندرية، والتوسع في استيراد الحافلات التي تعمل بالكهرباء.