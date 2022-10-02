محافظ أسيوط يوافق على فتح 3 قاعات KG1 جديدة بمدرستى الراهبات الفرنسيسكانيات

أسيوط-هيثم البدري

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على فتح 3 قاعات رياض أطفال جديدة بمدرستي الراهبات الفرنسيسكانيات بأبوتيج والنصر ببني محمديات بأبنوب، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم بأسيوط وبناء على الطلب المقدم من الممثل القانوني للمدرستين لحل مشكلة الاقبال المتزايد على مرحلة رياض الاطفال "kg1" بالمدارس وفتح فصول وقاعات جديدة وذلك ضمن خطة المحافظة لوضع حلول جذرية لها تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص جاء ذلك خلال لقائه عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط.

وأشار المحافظ، إلى إنه وافق على مذكرة اللجنة بفتح عدد (2) قاعة لاتنمو "kg1" بمرحلة رياض الأطفال بمدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بمركز أبوتيج للعام الدراسي (2022 – 2023) بالمبنى القائم مع الاستمرار في توفيق الأوضاع وفتح عدد (1) قاعة لاتنمو "kg1" بمرحلة رياض الأطفال بمدرسة النصر ببني محمديات لهذا العام فقط لحين توفيق الأوضاع وذلك بناء على الطلب المقدم من الممثل القانوني للمدرستين لتخفيف الضغط على المدارس الرسمية والمتميزة بالمدينة وتحقيقاً لمبدأ العدالة في التوزيع.

وأوضح عبد العزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم إنه تم موافقة المحافظ خلال الأيام الماضية على مذكرة اللجنة المشكلة بالمديرية، وبناءًا على الطلب المقدم من الممثل القانوني لمدارس سنودس النيل الانجيلي على فتح 4 قاعات جديدة بمدارس السلام بمدينة أسيوط وهي فصل لاينمو بمرحلة رياض الأطفال قسم لغات (بكثافة 40 طالب) وذلك بمدرسة السلام الحديثة المشتركة بأسيوط وفتح فصل لا ينمو بمرحلة رياض الأطفال قسم لغات بمدرسة السلام لغات ،وفتح فصل لا ينمو بمرحلة رياض الأطفال لغات بمدرسة السلام الاعدادية الثانوية بشارع ثابت وفتح فصل لا ينمو بمرحلة رياض الأطفال بالقسم العربي بمدرسة السلام المتطورة وذلك لهذا العام فقط (2022 – 2023)، وذلك تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب واستيعاب أكبر عدد ممكن من قوائم الانتظار.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، قد وافق في وقت سابق على فتح 64 قاعة جديدة لاتنمو بروضات المدارس تتضمن 44 قاعة بالمدارس الرسمية لغات و20 قاعة بالمدارس الخاصة لاتنمو وذلك بزيادة عن عدد القاعات التي تم فتحها العام الماضي وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وحفاظاً على سير العملية التعليمية وانتظامها وتمت معاينتها من قبل اللجنة المشكلة من وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير إدارة التعليم الخاص ومسئول التعليم الخاص بهيئة الابنية التعليمية وموجه عام رياض الأطفال والشئون القانونية بالتعليم الخاص وممثل أصحاب المدارس لاستيعاب الطلاب الجدد واستغلال الفراغات بالمدارس كما تم إنشاء مدرستين رسميتين للغات هما مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب على مساحة 4387 متر بإجمالي 56 فصل دراسي ومدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحي غرب على مساحة 3400 متر بإجمالي عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا واللتان استوعبتا العديد من الأطفال المتقديمن للمدراس الرسمية لغات حتى سن 5 سنوات حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وحفاظاً على سير العملية التعليمية وانتظامها وحرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.