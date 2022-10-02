في رحاب ذكرى نصر أكتوبر.. تعرف على فعاليات مكتبة الإسكندرية الأسبوع الجارى

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية خلال الأسبوع عدد من الفعاليات الهامة، حيث تنظم المكتبة ندوة بعنوان "المخلفات البلاستكية في البحر المتوسط: التحديات والفرص"، اليوم الأحد بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

ويفتتح الندوة الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية بحضور كل من اللواء محمد الشريف؛ محافظ الإسكندرية، والدكتور طارق العربي؛ رئيس جهاز المخلفات بوزارة البيئة، والدكتور سامح رياض؛ رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والدكتور أحمد عبد القادر؛ مدير مركز تكنولوجيا البلاستيك بوزارة التجارة والصناعة، وعدد من الخبراء في مجال البيئة وكبار المسئولين.

وتهدف الندوة إلي إلقاء الضوء على أهمية الملوثات البلاستيكية وآثارها على الحياة البحرية والتنوع البيولوجي، حيث زاد تغلغل الملوثات البلاستيكية في النظم الإيكولوجية المائية بشكل كبير، ومن المتوقع أن يتضاعف التلوث المرتبط به بحلول عام 2030، مما سيؤدي بلا شك إلى عواقب وخيمة على صحة الإنسان والاقتصاد العالمي والتنوع البيولوجي والمناخ.

وفي إطار الدور التنويري والمسئولية المجتمعية لمكتبة الإسكندرية وبالتعاون مع وزارة البيئة، سوف تسلط الندوة الضوء على أهمية التوعية بمخاطر استخدام البلاستك على البيئة وانعكاسات ذلك على الانسان، والدعوة للحد من استخدام المواد البلاستكية وتوضيح مجهودات وزارة البيئة في مجال الحد من المخلفات البلاستكية وما تم إنجازه من مشاريع لتقليل استخدم البلاستك وموقف مصر في اتفاقية برشلونة وجهود الميدبول، وسوف تتطرق الندوة الي عرض لبعض المشروعات المنفذة في الحد من الملوثات البلاستيكية في مصر.

من جهة أخرى لقاء بعنوان "انتصار الإرادة المصرية خلف خطوط العدو"، يوم الاثنين القادم، بالمسرح الصغير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وذلك في إطار الاحتفالات بنصر أكتوبر وبدعوة من الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية يحل اللواء أسامة المندوه أحد أبطال حرب أكتوبر ووكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، ضيفًا على مكتبة الإسكندرية في لقاء بعنوان "انتصار الإرادة المصرية خلف خطوط العدو" والذي يناقش فيه ما جاء في كتابه "خلف خطوط العدو" ويحكي فيه ذكرياته عن دوره في معركة النصر.