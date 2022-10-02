فريق قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة يتفقد أماكن تقديم الخدمة بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم، كل من الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة والتقويم، والدكتورة ناهد محمد مدير عام الإدارة العامة لخدمات القطاع الأهلي والخاص، والدكتور خالد عاطف مدير عام التخطيط السكاني، وذلك عقب الانتهاء من مرور فرق قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة على العديد مواقع تقديم الخدمة.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه تم عقد اجتماع بقاعة الاجتماعات بمستشفى الأطفال التخصصي بمحافظة القليوبية، بحضور الدكتورة نوال عمران مدير تنظيم الأسرة بالقليوبية، وفريق إشراف تنظيم الأسرة بالمديرية، وفرق الإشراف بالإدارات الصحية المنفذ بها الزيارة.

وتابعت، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة ما تم رصده من الملاحظات الإشرافية خلال المرور على مواقع تقديم الخدمة، واستعراض التحديات التي تواجه مقدمي الخدمة، وكيفية التنسيق بين القطاع ومديرية الصحة بالقليوبية بهدف التغلب على تلك التحديات وتقديم خدمة متميزة ذات جودة خلال المرحلة المقبلة، وتحسين المؤشرات الخاصة بتنظيم الأسرة بالمحافظة.